Путин назвал многодетные семьи основой будущего России

Москва, 1 июня. Многодетные семьи являются основой будущего страны и продолжения ее тысячелетней истории, заявил президент России Владимир Путин.

Он подчеркнул, что регионы должны расширять программы поддержки семей, прежде всего — многодетных. Президент рассчитывает, что руководители на местах будут чутко реагировать на существующие проблемы и запросы. Слова российского лидера прозвучали на встрече с семьями, награжденными орденом «Родительская слава».

Глава комиссии Общественной палаты по демографии Сергей Рыбальченко ранее направил в правительство письмо с просьбой ввести в России отцовский капитал по аналогии с материнским. Он также предложил создать федеральный проект «Многодетная страна».