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01 июня 14:26
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новостей
14:26
Политика
Маас: НАТО готова к диалогу с Россией, но ключ к улучшению отношений находится в Москве
14:25
Спорт
Дания отказалась пускать российских болельщиков на матч Евро-2020 в Копенгагене
14:22
Политика
Путин поздравил россиян с Международным днем защиты детей
14:22
Происшествия
Признанный в Петербурге виновным во взяточничестве экс-таможенник избежал тюрьмы
14:22
Армия
Шойгу: свыше 500 единиц техники передано в войска ПВО-ПРО за пять лет
14:21
Происшествия
Адвокат Пивоварова рассказал об уголовной ответственности для нежелательных организаций
14:18
Происшествия
Служебная собака покусала кинолога в Петербурге
14:16
Общество
Названы победители премии Glamour Influencers Awards 2021
14:15
Политика
Во Франции выступили против проведения матчей чемпионата Европы в Петербурге
14:14
Политика
Минск и Москва планируют завершить согласование программ по интеграции до конца лета
14:13
Общество
Беглов рассказал о планах по строительству соцобъектов для детей в Петербурге
14:13
Общество
Путин назвал многодетные семьи основой будущего России
14:11
Армия
Шойгу: летчики ВКС РФ получат дополнительную нагрузку в летнем периоде обучения
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Экономика
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14:09
Шоу-бизнес
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14:09
Общество
Путин оценил эпидемиологическую обстановку в России
14:08
Армия
Глава МИД ФРГ: поставки оружия на Украину не помогут решить конфликт в Донбассе
14:07
Армия
Шойгу рассказал о деталях проведения белорусско-российских учений «Запад-2021»
14:06
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СК подтвердил возбуждение уголовного дела против Пивоварова
14:05
Экономика
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Тимати рассказал о достоинствах победительницы «Холостяка» Екатерины Сафаровой

Шоу-бизнес
Тимати рассказал о достоинствах победительницы «Холостяка» Екатерины Сафаровой
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Никеричев

Москва, 1 июня. Рэпер Тимати тепло рассказал о Екатерине Сафаровой, ставшей победительницей шоу «Холостяк». Ему очень понравилось, что девушка искренняя и разносторонняя.

Хип-хоп-исполнитель уже по ходу проекта знал, кто ему больше подходит, но по правилам шоу должен был держать интригу. В Новый год звезда отправила претендентке на его сердце сообщение, тем самым показав, что она ему небезразлична.

Тимати уверен, что Сафарова искренняя и настоящая. Ему импонирует в ней то, что, если ей не нравится поведение исполнителя, то она не будет юлить, а скажет ему об этом в лоб. Больше всего мужчину привлекло отсутствие «багажа драмы». Такие девушки способны отпустить прошлое и наслаждаться настоящим.

«Многие пишут про «европейскую ментальность», но можно переехать из угрюмого тяжелого места, подзагореть, переодеться, сменив друзей и прическу, но по жизни так и остаться угрюмым и тяжелым человеком из этого самого места», — написал рэпер на своей странице в Instagram о достоинствах новой возлюбленной.

Победительница телепроекта призналась, что благодаря «Холостяку» обрела счастье. Она назвала Тимати «до безумия чувственным» мужчиной, который показал на шоу себя настоящего.

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Все новости / Шоу-бизнес / Тимати рассказал о достоинствах победительницы «Холостяка» Екатерины Сафаровой
тимати холостяк Сафарова
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