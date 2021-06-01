Тимати рассказал о достоинствах победительницы «Холостяка» Екатерины Сафаровой

Москва, 1 июня. Рэпер Тимати тепло рассказал о Екатерине Сафаровой, ставшей победительницей шоу «Холостяк». Ему очень понравилось, что девушка искренняя и разносторонняя.

Хип-хоп-исполнитель уже по ходу проекта знал, кто ему больше подходит, но по правилам шоу должен был держать интригу. В Новый год звезда отправила претендентке на его сердце сообщение, тем самым показав, что она ему небезразлична.

Тимати уверен, что Сафарова искренняя и настоящая. Ему импонирует в ней то, что, если ей не нравится поведение исполнителя, то она не будет юлить, а скажет ему об этом в лоб. Больше всего мужчину привлекло отсутствие «багажа драмы». Такие девушки способны отпустить прошлое и наслаждаться настоящим.

«Многие пишут про «европейскую ментальность», но можно переехать из угрюмого тяжелого места, подзагореть, переодеться, сменив друзей и прическу, но по жизни так и остаться угрюмым и тяжелым человеком из этого самого места», — написал рэпер на своей странице в Instagram о достоинствах новой возлюбленной.

Победительница телепроекта призналась, что благодаря «Холостяку» обрела счастье. Она назвала Тимати «до безумия чувственным» мужчиной, который показал на шоу себя настоящего.