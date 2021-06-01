Шойгу рассказал о деталях проведения белорусско-российских учений «Запад-2021»

Москва, 1 июня. Совместные учения России и Белоруссии «Запад-2021» предполагают массовое использование военной авиации, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

По его словам, во время маневров будет создана «сложная воздушная обстановка». При этом глава ведомства указал, что по этой причине весь авиаперсонал должен быть «в полном объеме готов к действиям в таких условиях».

«Кроме того, необходимо, чтобы аэродромы, вертолетные площадки и авиационная техника, задействованные в учениях, строго соответствовали установленным требованиям безопасности полетов», — добавил Шойгу.

Ранее руководитель российского военного ведомства сообщал, что учения «Запад-2021» будут проходить на территории Западного военного округа РФ, а также в Белоруссии. Он подчеркнул, что эти мероприятия носят исключительно оборонительный характер.