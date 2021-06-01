Главу Суздальского медоваренного завода осудят за долги по зарплате

Владимир, 1 июня. Уголовное дело в отношении генерального директора ЗАО «Суздальский медоваренный завод» передали в суд. Ему вменяют статью о невыплате заработной платы.

По данным следствия, с декабря 2019 года по март 2020 года руководитель не выплачивал сотрудникам зарплату. Согласно предварительной версии, подозреваемый делал это в корыстных целях, чтобы сохранить свое материальное благополучие.

В рамках уголовного дела потерпевшими признали более 20 граждан. Сумма долга составила более 1,6 миллиона рублей. В ходе уголовного следствия на имущество гендиректора был наложен арест на 1,3 миллиона.

Следователи возбудили уголовное дело о невыплате зарплаты. По данным ведомства, руководство ЗАО «Энергоинжстрой» задолжало своим работникам в общей сложности более 12 миллионов рублей, сообщало РИАМО.