СК подтвердил возбуждение уголовного дела против Пивоварова

Краснодар, 1 июня. Экс-глава нежелательной в РФ организации «Открытая Россия»1 Андрей Пивоваров стал подозреваемым по уголовному делу. Возбуждение дела подтвердили в правоохранительном органе.

Производство начали краснодарские следователи. Силовики успели задержать фигуранта до того, как он сбежал из России. В его доме проведен обыск. Отметим, что СК прямо не указывает данные подозреваемого.

Следователи считают, что Пивоваров сотрудничал с нежелательной в России НКО. Он сделал репост и добавил комментарий к публикации в соцсети. Фигурант просил поддержать проект, продвигаемый данной структурой, сообщал ФАН. Мера пресечения ему будет избрана 2 июня.

1 Генпрокуратура признала одноименную британскую организацию нежелательной на территории РФ