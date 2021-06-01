В МИД России призвали НАТО напомнить Украине о минских договоренностях

Москва, 1 июня. НАТО следует напомнить Украине о минских договоренностях. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Она напомнила, что генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг оценил перспективы членства Украины и Грузии в Альянсе. По его словам, реформы оборонного сектора являются лучшим способом для интеграции.

Захарова считает, что Столтенбергу стоило напомнить Киеву о необходимости выполнения минских договоренностей.

«Это как раз то домашнее задание, которое давно пора выполнить, включая работу над ошибками», — написала представитель МИД в Telegram.

Ранее стало известно, что Мария Захарова завела аккаунт в Telegram. Она создала собственный канал по просьбе российского журналиста и телеведущего Владимира Соловьева.

Национальная служба новостей сообщала, что Мария Захарова прокомментировала призыв Чехии не считать ее недружественным государством. Представитель МИД подчеркнула, что черный список не противоречит Венской конвенции.