Депутат Сергей Боярский рассказал, зачем России Международный день защиты детей

В России в первый день лета отмечают Международный день защиты детей. Этот праздник уже стал настоящей традицией, которая напоминает каждому, как важно уважать и беречь подрастающее поколение.

В беседе с корреспондентом ФАН депутат Государственной думы, отец двоих детей Сергей Боярский поздравил всех россиян с праздником и рассказал, зачем России нужен Международный день защиты детей.

«Детей нужно беречь во все времена: это самое дорогое, что есть у каждого родителя. Это наше будущее, и, к сожалению, дети часто становятся объектами посягательств для совершения преступлений», — поделился политик.

Сергей Боярский добавил, что порой дети в разном возрасте могут представлять определенную опасность. Именно взрослые должны с этим работать, чтобы такого не допустить.

«Поэтому необходимо осуществлять комплекс мер, которые взрослые должны предпринимать для их счастливого детства, начиная с безопасного, качественного отдыха, учебы и так далее до противодействия прямым и явным угрозам в реальной жизни и в интернете. Это все то, что мы обязаны делать в постоянном режиме», — объяснил собеседник ФАН.

Ранее ФАН рассказал, какие обновления, касающиеся пенсий, цен, штрафов и других волнующих граждан вопросов, ждут россиян с 1 июня.