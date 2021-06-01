Депутат Сергей Боярский рассказал, зачем России Международный день защиты детей

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01 июня 15:54
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
15:51
Общество
Площадку ПМЭФ обеззаразят уникальной петербургской разработкой «холодный туман»
15:50
Спорт
Заполняемость стадиона в Петербурге на Евро-2020 может составить 50%
15:50
Происшествия
Омбудсмен настаивает на ужесточении закона после падения детей с батута в Барнауле
15:49
Общество
Глава Ростеха заявил о необходимости дать новое имя лайнеру Sukhoi Superjet
15:48
Политика
Валуев назвал беспределом отказ Дании пускать болельщиков России на Евро-2021
15:47
Общество
Новый законопроект заставит зарубежные IT-компании работать по российским правилам
15:47
Общество
Раскрыто влияние пандемии COVID–19 на устойчивость бактерий к антибиотикам
15:46
Происшествия
Избитому тверском чиновнику Ломаке не понадобилась госпитализация
15:44
Политика
Грузинские радикалы могут помочь «железному наркому» вернуться во власть
15:43
Происшествия
Россиянка заочно арестована по делу о нападении на посольство РФ
15:40
Общество
Беглов заявил о готовности стадиона в Петербурге для проведения Евро-2020
15:39
Армия
Сатановский предложил США поменять «позорные» ЗРК Patriot на С-400 для «защиты» от РФ
15:38
Спорт
Плющенко вошел в тренерский штаб сборной России на олимпийский сезон
15:38
Происшествия
Бывший глава тюменского УМВД отделался штрафом за крупную взятку
15:35
Общество
Древние жители Сибири считали лосей проводниками в загробный мир
15:35
Происшествия
Мужчина в Анапе погиб под рухнувшим с домкрата автомобилем
15:35
Общество
Журналист Придыбайло оценил закон «О просветительской деятельности»
15:34
Происшествия
Петербурженка купила поддельную копию брендовой сумки и обратилась в полицию
15:34
Общество
Житель Саранска «сбежал» из полицейской «буханки» и попал на видео
15:33
Армия
В США задумались над размещением американского спецназа на Тайване
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Депутат Сергей Боярский рассказал, зачем России Международный день защиты детей

Общество
Депутат Сергей Боярский рассказал, зачем России Международный день защиты детей
Пресс-служба Сергея Боярского  / 

В России в первый день лета отмечают Международный день защиты детей. Этот праздник уже стал настоящей традицией, которая напоминает каждому, как важно уважать и беречь подрастающее поколение.

В беседе с корреспондентом ФАН депутат Государственной думы, отец двоих детей Сергей Боярский поздравил всех россиян с праздником и рассказал, зачем России нужен Международный день защиты детей.

«Детей нужно беречь во все времена: это самое дорогое, что есть у каждого родителя. Это наше будущее, и, к сожалению, дети часто становятся объектами посягательств для совершения преступлений», — поделился политик.

Сергей Боярский добавил, что порой дети в разном возрасте могут представлять определенную опасность. Именно взрослые должны с этим работать, чтобы такого не допустить.

«Поэтому необходимо осуществлять комплекс мер, которые взрослые должны предпринимать для их счастливого детства, начиная с безопасного, качественного отдыха, учебы и так далее до противодействия прямым и явным угрозам в реальной жизни и в интернете. Это все то, что мы обязаны делать в постоянном режиме», — объяснил собеседник ФАН.

Ранее ФАН рассказал, какие обновления, касающиеся пенсий, цен, штрафов и других волнующих граждан вопросов, ждут россиян с 1 июня.

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Все новости / Общество / Депутат Сергей Боярский рассказал, зачем России Международный день защиты детей
госдума сергей боярский день защиты детей
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