Шойгу анонсировал проведение более 4,5 тыс. военных учений в летний период

Москва, 1 июня. Летний период обучения стартовал в Вооруженных силах России, запланировано проведение более 4,5 тысячи учебных мероприятий. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

По словам Шойгу, основной упор летних учебно-тренировочных мероприятий ВС РФ будет направлен на совершенствование навыков, индивидуальных показателей военнослужащих и сохранение интенсивности их боевой готовности.

Ранее министр обороны РФ анонсировал создание новых соединений и частей ВС РФ для адекватного реагирования на действия НАТО. По его словам, всего будет сформировано порядка 20 соединений.