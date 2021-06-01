Путин оценил эпидемиологическую обстановку в России

Сочи, 1 июня. Россия постепенно выходит из вызванной коронавирусом сложной эпидемиологической ситуации, но опасности сохраняются, отметил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства во вторник в онлайн-формате встретился с многодетными семьями, награжденными орденами «Родительская слава». В ходе своего выступления по этому случаю также была затронута тема коронавируса.

«К сожалению, опасности, связанные с эпидемией, сохраняются. Мы выходим постепенно из этой ситуации, но, тем не менее, опасности и тревог еще по этому поводу достаточно», — сказал Путин.

За последние сутки в РФ выявили 9,5 тыс. случаев COVID-19, всего их насчитывается 5 081 417. Выздоровели после заражения 4 693 579 человек, 121 873 скончались.