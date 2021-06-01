Польский журналист раскрыл детали участия Протасевича в массовых беспорядках в Белоруссии

Варшава, 1 июня. Журналист из Польши Славомир Сераковский написал материал, в котором раскрыл детали участия блогера Романа Протасевича в массовых беспорядках в Белоруссии в августе 2020 года.

Об этом сообщил польский политолог Мачей Вишневский, пишет издание Monavista Daily. По словам эксперта, в статье журналист дает подробную информацию о подрывной деятельности создателя Telegram-канала Nexta (признан экстремистским в Белоруссии) Протасевича.

Сведения могут быть использованы белорусскими правоохранительными органами, уточнил Вишневский.

Ранее стало известно, что самолет ирландской компании Ryanair экстренно посадили в аэропорту Минска. На борту были задержаны Протасевич и его девушка София Сапега. Дело расследуют правоохранительные органы Белоруссии и Международная организация гражданской авиации.