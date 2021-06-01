Шойгу поздравил с юбилеем российскую военно-транспортную авиацию

Москва, 1 июня. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу направил поздравление коллективам российской военно-транспортной авиации (ВТА) в связи с 90-летней годовщиной ее деятельности.

Глава российского военного ведомства заявил об этом в ходе селекторного совещания в МО РФ.

«Хотел бы поздравить нашу военно-транспортную авиацию — большой юбилей, большая дата, 90 лет. Сделано очень много за все эти годы — миллионы тонн и миллионы пассажиров», — отметил Шойгу.

Руководитель Минобороны России выразил уверенность, что персонал ВТА будет продолжать служить Отечеству «верой и правдой», достойно продолжая традиции своих предшественников.

Ранее Шойгу объяснил, каким образом специалистам ВС РФ удалось снять остроту водной блокады Крыма, инициированной киевскими властями.