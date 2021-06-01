Силовики в Краснодаре задержали сторонника нежелательной организации при попытке бегства

Краснодар, 1 июня. Правоохранители задержали 39-летнего россиянина. Краснодарские следователи возбудили в отношении него дело об участии в работе нежелательной в РФ организации.

Правоохранители считают, что преступление было совершено в августе 2020 года. Сторонник нежелательной иностранной НКО сделал публикацию агитационного характера, доступную широкому кругу лиц. Фигурант призывал людей поддержать данную структуру.

Подозреваемый ранее уже неоднократно привлекался по административной статье за участие в нежелательной НКО. Правоохранители задержали его, когда он попытался сбежать из России, чтобы избежать следствия. В доме фигуранта проведен обыск.