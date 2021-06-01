Минпромторг РФ связал рост цен на продукты с большим объемом ликвидности

Москва, 1 июня. Повышение цен на продовольствие на мировом рынке связано не столько с пандемией, сколько с большим объемом ликвидности, считает глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

По его словам, ситуация с ценами на продукты в России сегодня достаточно стабильная. Министерство надеется, что ситуация останется таковой в ближайшем будущем, отметил Мантуров. Он добавил, что регулирование цен было вынужденной мерой. По мнению министра, «заигрываться в эту историю не нужно».

Правительство России в конце 2020 года заключило соглашение с производителями и ретейлерами о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло. Изначально договоренности действовали до 1 апреля 2021 года, однако потом были продлены до 1 июня по сахару и до 1 октября по маслу.

Доцент кафедры финансов и цен РЭУ имени Г. В. Плеханова Мария Долгова ранее назвала сроки снижения роста цен на продовольствие в России. По ее мнению, главной причиной подорожания продуктов питания в стране стала мировая конъюнктура.