«Вектор» не видит эпидемических рисков из-за первого случая птичьего гриппа H10N3

Москва, 1 июня. Нет свидетельств появления новых эпидемических рисков из-за случая заражения человека птичьим гриппом, подчеркнули в центре «Вектор».

Инфекцию диагностировали у выходца из провинции Цзянсу на востоке Китая, следует из сообщения Госкомитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР. Мужчина почувствовал недомогание в конце апреля и обратился к врачу. Его госпитализировали.

Медики выявили у пациента птичий грипп. Мужчина столкнулся с характерными симптомами этого заболевания. В частности у него поднялась температура тела. Это первый случай H10N3 среди людей.