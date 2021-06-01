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14:23
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Маас: НАТО готова к диалогу с Россией, но ключ к улучшению отношений находится в Москве
14:22
Политика
Путин поздравил россиян с Международным днем защиты детей
14:22
Происшествия
Признанный в Петербурге виновным во взяточничестве экс-таможенник избежал тюрьмы
14:22
Армия
Шойгу: свыше 500 единиц техники передано в войска ПВО-ПРО за пять лет
14:21
Происшествия
Адвокат Пивоварова рассказал об уголовной ответственности для нежелательных организаций
14:18
Происшествия
Служебная собака покусала кинолога в Петербурге
14:17
Спорт
Дания отказалась пускать российских болельщиков на матч Евро-2020 в Копенгагене
14:16
Общество
Названы победители премии Glamour Influencers Awards 2021
14:15
Политика
Во Франции выступили против проведения матчей чемпионата Европы в Петербурге
14:14
Политика
Минск и Москва планируют завершить согласование программ по интеграции до конца лета
14:13
Общество
Беглов рассказал о планах по строительству соцобъектов для детей в Петербурге
14:13
Общество
Путин назвал многодетные семьи основой будущего России
14:11
Армия
Шойгу: летчики ВКС РФ получат дополнительную нагрузку в летнем периоде обучения
14:10
Экономика
Центробанк РФ понизил курс доллара на 2 июня
14:09
Шоу-бизнес
Тимати рассказал о достоинствах победительницы «Холостяка» Екатерины Сафаровой
14:09
Общество
Путин оценил эпидемиологическую обстановку в России
14:08
Армия
Глава МИД ФРГ: поставки оружия на Украину не помогут решить конфликт в Донбассе
14:07
Армия
Шойгу рассказал о деталях проведения белорусско-российских учений «Запад-2021»
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«Вектор» не видит эпидемических рисков из-за первого случая птичьего гриппа H10N3

  /   Обновлено: 01 июня 2021 14:16
Общество
«Вектор» не видит эпидемических рисков из-за первого случая птичьего гриппа H10N3
Федеральное агентство новостей  / 

Москва, 1 июня. Нет свидетельств появления новых эпидемических рисков из-за случая заражения человека птичьим гриппом, подчеркнули в центре «Вектор».

Инфекцию диагностировали у выходца из провинции Цзянсу на востоке Китая, следует из сообщения Госкомитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР. Мужчина почувствовал недомогание в конце апреля и обратился к врачу. Его госпитализировали.

Медики выявили у пациента птичий грипп. Мужчина столкнулся с характерными симптомами этого заболевания. В частности у него поднялась температура тела. Это первый случай H10N3 среди людей.

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птичий грипп риски вектор
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