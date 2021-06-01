Выброшенное Солнцем гигантское облако плазмы накроет Землю 1 июня

Москва, 1 июня. Облако плазмы, выброшенное Солнцем еще 28 мая, достигнет поверхности Земли в первый день лета, сообщили западные ученые.

Данный выброс солнечной плазмы станет самым ярким и быстрым из тех, что уже произошли в 25-м солнечном цикле. Жители Южного полушария смогут увидеть его последствия в виде необычных сияний.

«1 июня возможны незначительные геомагнитные бури класса G1, когда корональный выброс массы отклонит магнитное поле Земли», — пишет сайт SpaceWeather.

Российские астрономы рассказали жителям Дальнего Востока об уникальной возможности понаблюдать за лунным затмением. По словам старшего научного сотрудника Института космических исследований РАН Олега Угольникова, увидеть необычное явление здесь можно будет 19 ноября.