Навальный не намерен идти в суд оспаривать запрет для адвокатов

Москва, 1 июня. Осужденный блогер Алексей Навальный отказался принимать участие в судебном разбирательстве. Заседание связано с оспариванием запрета для адвокатов.

Речь идет о том, что юристам нельзя использовать ноутбуки в ходе свиданий в колонии с заключенными.

Блогер Алексей Навальный получил реальный срок по делу «Ив Роше». Он не соблюдал требования в приговоре об условном наказании. В его личном деле есть пометка о склонности к побегу. Такая «репутация» закрепилась за ним с момента нахождения в СИЗО, сообщал ФАН.