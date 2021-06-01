Донбасс сегодня: ВСУ ударили по школе и детсаду, армия Киева планирует танковую атаку

Донбасс, 1 июня. Украинская армия атаковала детские образовательные учреждения в ЛНР. Бригада ВСУ планирует массированный танковый удар по позициям НМ ЛНР и населенному пункту. Из передовых украинских частей пропадает оружие и дорогостоящее американское оборудование. Последние новости Новороссии — в обзоре ФАН.

Оперативная обстановка

Украинские войска трижды за сутки обстреляли ДНР — Горловку, Ясиноватую и Ленинское. Применялись 120-мм минометы и гранатометы различного типа.

В ЛНР зафиксирован один обстрел в направлении Золотого-5. Там киевские силовики применили крупнокалиберные пулеметы и другие виды стрелкового оружия. В результате обстрела повреждения получили здания местной общеобразовательной школы, детского садика и жилой дом. Это говорит о целенаправленном ведении огня по объектам гражданской инфраструктуры.

Миссия ОБСЕ сообщает об отсутствии нескольких единиц тяжелого вооружения в местах хранения украинской армии и о присутствии военнослужащих ВСУ на ранее оставленных в рамках разведения сил и средств позициях в Золотом и Богдановке (Луганская и Донецкая область).

Штабные офицеры ВСУ боятся посещать передовые

Командование ООС всерьез обеспокоено постоянным раскрытием в отчетах ОБСЕ нарушений украинскими силовиками Минских соглашений, особенно в части размещения запрещенных видов вооружений вне выделенных мест хранения, сообщает Народная милиция ДНР. В связи с этим в подчиненные соединения войск штаб ООС направил комиссии для контроля качества маскировочных мероприятий.

В зону ответственности 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ прибыли офицеры восточной оперативно-тактической группировки, но из-за хаотичного минирования местности украинскими силовиками проверяющие отказались лично осматривать места хранения запрещенной техники и передвигаться в межпозиционном пространстве. Офицеры запросили облет позиций при помощи БПЛА.

Новостное агентство «Харьков». / Георгий Медведев

Солдаты ВСУ торгуют оружием

Киевские силовики продолжают вывозить оружие из зоны силовой операции и продавать его на территории «спокойной» Украины. На днях сотрудники СБУ задокументировали найденный жителем Богдановки схрон с автоматами и боеприпасами, предназначенными для продажи. По предварительной информации, тайник организовали военнослужащие 3-го батальона 93-й отдельной механизированной бригады.

Из передовой бригады ВСУ пропало американское оборудование

В зоне ответственности армейского корпуса ЛНР из передовой воинской части украинской армии также пропало военное имущество. Это 12 приборов ночного видения американского производства, поставленные Штатами в ВСУ в качестве военной помощи. Дорогостоящее оборудование исчезло в 59-й отдельной мотопехотной бригаде, где теперь ведется расследование.

Украинские войска готовят провокации против мирного населения

О возможной провокации корреспонденту ФАН сообщила официальный представитель генпрокуратуры ЛНР Инна Семенова. Следственное управление надзорного ведомства располагает достоверной информацией о подготовке украинскими войсками преступных акций против мирного населения Донбасса.

Командование 58-й отдельной мотопехотной бригады, по информации Семеновой, распорядилось привести в боевую готовность все дислоцированные в Новогродовке танки для проведения масштабных обстрелов подразделений Народной милиции ЛНР. В прокуратуре утверждают, что в случае реализации замысла киевских силовиков жертвы среди гражданских неизбежны, поскольку на данном направлении находится населенных пункт.

Пресс-секретарь генеральной прокуратуры отметила, что сами военнослужащие ВСУ не скрывают подготовку к провокационным действиям и «цинично выставляют на страницах подразделения в социальных сетях фотографии с танковых стрельб».