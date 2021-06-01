Донбасс сегодня: ВСУ ударили по школе и детсаду, армия Киева планирует танковую атаку

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01 июня 15:54
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новостей
15:51
Общество
Площадку ПМЭФ обеззаразят уникальной петербургской разработкой «холодный туман»
15:50
Спорт
Заполняемость стадиона в Петербурге на Евро-2020 может составить 50%
15:50
Происшествия
Омбудсмен настаивает на ужесточении закона после падения детей с батута в Барнауле
15:49
Общество
Глава Ростеха заявил о необходимости дать новое имя лайнеру Sukhoi Superjet
15:48
Политика
Валуев назвал беспределом отказ Дании пускать болельщиков России на Евро-2021
15:47
Общество
Новый законопроект заставит зарубежные IT-компании работать по российским правилам
15:47
Общество
Раскрыто влияние пандемии COVID–19 на устойчивость бактерий к антибиотикам
15:46
Происшествия
Избитому тверском чиновнику Ломаке не понадобилась госпитализация
15:44
Политика
Грузинские радикалы могут помочь «железному наркому» вернуться во власть
15:43
Происшествия
Россиянка заочно арестована по делу о нападении на посольство РФ
15:40
Общество
Беглов заявил о готовности стадиона в Петербурге для проведения Евро-2020
15:39
Армия
Сатановский предложил США поменять «позорные» ЗРК Patriot на С-400 для «защиты» от РФ
15:38
Спорт
Плющенко вошел в тренерский штаб сборной России на олимпийский сезон
15:38
Происшествия
Бывший глава тюменского УМВД отделался штрафом за крупную взятку
15:35
Общество
Древние жители Сибири считали лосей проводниками в загробный мир
15:35
Происшествия
Мужчина в Анапе погиб под рухнувшим с домкрата автомобилем
15:35
Общество
Журналист Придыбайло оценил закон «О просветительской деятельности»
15:34
Происшествия
Петербурженка купила поддельную копию брендовой сумки и обратилась в полицию
15:34
Общество
Житель Саранска «сбежал» из полицейской «буханки» и попал на видео
15:33
Армия
В США задумались над размещением американского спецназа на Тайване
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Донбасс сегодня: ВСУ ударили по школе и детсаду, армия Киева планирует танковую атаку

Новороссия
Донбасс сегодня: ВСУ ударили по школе и детсаду, армия Киева планирует танковую атаку
mil.gov.ua  /  Пресс-служба ВСУ

Донбасс, 1 июня. Украинская армия атаковала детские образовательные учреждения в ЛНР. Бригада ВСУ планирует массированный танковый удар по позициям НМ ЛНР и населенному пункту. Из передовых украинских частей пропадает оружие и дорогостоящее американское оборудование. Последние новости Новороссии — в обзоре ФАН.

Оперативная обстановка

Украинские войска трижды за сутки обстреляли ДНР — Горловку, Ясиноватую и Ленинское. Применялись 120-мм минометы и гранатометы различного типа.

В ЛНР зафиксирован один обстрел в направлении Золотого-5. Там киевские силовики применили крупнокалиберные пулеметы и другие виды стрелкового оружия. В результате обстрела повреждения получили здания местной общеобразовательной школы, детского садика и жилой дом. Это говорит о целенаправленном ведении огня по объектам гражданской инфраструктуры.

Миссия ОБСЕ сообщает об отсутствии нескольких единиц тяжелого вооружения в местах хранения украинской армии и о присутствии военнослужащих ВСУ на ранее оставленных в рамках разведения сил и средств позициях в Золотом и Богдановке (Луганская и Донецкая область).

Штабные офицеры ВСУ боятся посещать передовые

Командование ООС всерьез обеспокоено постоянным раскрытием в отчетах ОБСЕ нарушений украинскими силовиками Минских соглашений, особенно в части размещения запрещенных видов вооружений вне выделенных мест хранения, сообщает Народная милиция ДНР. В связи с этим в подчиненные соединения войск штаб ООС направил комиссии для контроля качества маскировочных мероприятий.

В зону ответственности 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ прибыли офицеры восточной оперативно-тактической группировки, но из-за хаотичного минирования местности украинскими силовиками проверяющие отказались лично осматривать места хранения запрещенной техники и передвигаться в межпозиционном пространстве. Офицеры запросили облет позиций при помощи БПЛА.

Донбасс сегодня: ВСУ ударили по школе и детсаду, армия Киева планирует танковую атаку
Новостное агентство «Харьков».  / Георгий Медведев

Солдаты ВСУ торгуют оружием

Киевские силовики продолжают вывозить оружие из зоны силовой операции и продавать его на территории «спокойной» Украины. На днях сотрудники СБУ задокументировали найденный жителем Богдановки схрон с автоматами и боеприпасами, предназначенными для продажи. По предварительной информации, тайник организовали военнослужащие 3-го батальона 93-й отдельной механизированной бригады.

Из передовой бригады ВСУ пропало американское оборудование

В зоне ответственности армейского корпуса ЛНР из передовой воинской части украинской армии также пропало военное имущество. Это 12 приборов ночного видения американского производства, поставленные Штатами в ВСУ в качестве военной помощи. Дорогостоящее оборудование исчезло в 59-й отдельной мотопехотной бригаде, где теперь ведется расследование.

Украинские войска готовят провокации против мирного населения

О возможной провокации корреспонденту ФАН сообщила официальный представитель генпрокуратуры ЛНР Инна Семенова. Следственное управление надзорного ведомства располагает достоверной информацией о подготовке украинскими войсками преступных акций против мирного населения Донбасса.

Командование 58-й отдельной мотопехотной бригады, по информации Семеновой, распорядилось привести в боевую готовность все дислоцированные в Новогродовке танки для проведения масштабных обстрелов подразделений Народной милиции ЛНР. В прокуратуре утверждают, что в случае реализации замысла киевских силовиков жертвы среди гражданских неизбежны, поскольку на данном направлении находится населенных пункт. 

Пресс-секретарь генеральной прокуратуры отметила, что сами военнослужащие ВСУ не скрывают подготовку к провокационным действиям и «цинично выставляют на страницах подразделения в социальных сетях фотографии с танковых стрельб».

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Все новости / Новороссия / Донбасс сегодня: ВСУ ударили по школе и детсаду, армия Киева планирует танковую атаку
днр всу донбасс украина лнр народная милиция
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