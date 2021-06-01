Краснодарский адвокат объяснил, почему взялся за дело Пивоварова

Краснодар, 1 июня. Адвокат из Краснодара Александр Валявский прокомментировал дело бывшего директора признанной нежелательной в России организации «Открытая Россия»1.

Как стало известно ФАН, адвокат из Краснодара Александр Валявский, который будет защищать интересы Пивоварова в суде, известен не только в регионе. Он рассказал, что представители подзащитного сами вышли на него и попросили выступить на заседании.

Известно, что он также является защитником краснодарской активистки Яны Антоновой. Напомним, силовики задержали Пивоварова в аэропорту Пулково. Его подозревают в сотрудничестве с нежелательной организацией. Фигурантом дела Пивоваров стал после репоста о проекте «Объединенные демократы», сообщал ФАН. Бывший директор признанной нежелательной в России организации прокомментировал эту публикацию в августе прошлого года и призывал общественность поддержать проект.

1 Генпрокуратура признала одноименную британскую организацию нежелательной на территории РФ