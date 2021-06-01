Центробанк РФ сформировал базу данных по нелегальным корпорациям

Москва, 1 июня. Опубликован список организаций с признаками нелегальной деятельности. В перечень попали более 1,8 тысячи компаний и интернет-проектов, сообщается на сайте Центробанка РФ.

Главный финансовый регулятор выявил признаки финансовой пирамиды, незаконного кредитора или профессионального участника рынка ценных бумаг среди более 1,8 тысячи организаций. По словам представителей Банка России, публикация списка призвана защитить интересы потребителей и позволить быстро предупреждать граждан об опасности подобных корпораций, передает «Коммерсантъ».

В настоящее время список дополняют нелегальные компании, выявленные с прошлого года. В Центробанке отметили, что необходимая информация будет регулярно обновляться. Граждан призывают быть более внимательными и всегда проверять законность оказания финансовых услуг перед заключением сделки.

Эльвира Набиуллина ранее призвала к формированию системы регулирования экосистем для защиты от нескольких серьезных рисков. Председатель ЦБ назвала возможность утечки информации, незаконное использование данных и рыночную монополию в качестве основных последствий.

Издание «ФедералПресс» ранее представило анализ актуальной ситуации в банковском секторе. Финансовые учреждения все еще находятся под значительными санкционными рисками.