Участники «Форума Свободной России» открыто выступили за распад РФ

В Госдуме обратили внимание на поддержку сепаратистских идей участниками «Форума свободной России», который проходил онлайн 28-29 мая и собрал оппозиционных активистов из стран ближнего зарубежья, РФ и политических эмигрантов. Глава комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарев направил в Генпрокуратуру обращение после публикации на сайте «Голос Америки»1 (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента) репортажа о работе форума:

«Попытки Запада искусственно посеять межнациональную и межрелигиозную рознь, оправдать сепаратизм имеют провальную перспективу, им давно надо понять, что наш народ един и непобедим», — подчеркнул в обращении Пискарев.

По всей видимости, поводом послужило процитированное «Голосом Америки» высказывание социолога Игоря Яковенко. Исчезновение России (которую тот почему-то называет империей) в актуальных границах, по мнению социолога, — «вариант победы над режимом»:

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ИНОСТРАННЫМ СМИ «ГОЛОС АМЕРИКИ», ВКЛЮЧЕННЫМ В РЕЕСТР ИНОСТРАННЫХ АГЕНТОВ

«В настоящее время Российская империя находится на третьей стадии распада — после 1917 и 1991 года. И один из вариантов победы над режимом — исчезновение России в тех границах, в каких она сейчас существует. Мало что связывает, например, Чечню с Екатеринбургом», — сказал он.

Еще резче высказался на форуме активист движения «Свободная Ингрия» Павел Мезерин, который мечтает отделить от РФ Санкт-Петербург и Ленобласть. «Голос Америки» его цитировать не стал, но издание «Политнавигатор» обратило внимание на такую прямую декларацию целей:

«Нет, уважаемые господа, когда говорят:«Вы за распад России», пускай говорят, пускай пугают. Извините, но да! Мы за распад России. Уже после распада России мы будем говорить о том, нужна ли нам Российская Федерация и конфедерация или нет», — сказал Мезерин.

wikipedia.org / VOA

О развале страны как предпосылке для прихода к власти оппозиции сказал на форуме и объявленный физлицом СМИ-иноагентом правозащитник Лев Пономарев. Он высказался, что людям необходимо продавать не идею перемен как таковую, а картинку общества, в котором они будут жить после победы демократических идей, только тогда они будут поддержаны достаточным количеством граждан России.

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ИНОСТРАННЫМ СМИ «ГОЛОС АМЕРИКИ», ВКЛЮЧЕННЫМ В РЕЕСТР ИНОСТРАННЫХ АГЕНТОВ

«Поэтому «продавать» людям нужно мечту о том обществе, в котором они будут жить: что они будут кушать, как будут работать предприятия, как будут строиться дороги, как будут работать школы, больницы и поликлиники. А если мы этого не сделаем, то мы не сможем прийти к власти иначе, как на руинах, когда действующая система развалится и будет разрушена под корень. И тогда власть сможет подхватить человек или политическая сила без определенного видения будущего. Но вот вопрос: хотим ли мы, чтобы наша страна стала пепелищем? Я этого точно не хочу», — говорит Пономарев.

По всей видимости, организаторы «Форума свободой России» за год успели прочитать не только газеты, но и программный труд олигарха Михаила Ходорковского. В книге «Новая Россия или Гардарика (Страна городов)» он изложил теорию, согласно которой Россия будущего должна стать «союзом национальных объединений и мегаполисов», подчеркивая, что существующее единое государство построено на подавлении стремления к независимости.

Олигарх, как и Пономарев, подчеркивает, что понимает весь ужас, который потянет за собой разрушение существующего порядка, и не хотел бы прийти к власти «на пепелище». Но слишком много спикеров форума засвидетельствовали, что именно «пепелище» большой страны и есть желаемая организаторами и вдохновителями форума картинка, которая нравится и хозяевам «Голоса Америки» — Агентству США по глобальным медиа (USAID прекратила деятельность в России в 2012 году по требованию МИД РФ), подотчетного конгрессу.

Информационные спонсоры сепаратизма

Нельзя не вспомнить и про сателлит «Голоса Америки» — «Радио Свобода»1 (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента). Данное СМИ уделяет внимание поддержке национальных движений в регионах России, особенно если они высказывают недовольство политикой Москвы. Регулярно появляются статьи про «угнетение» крымских татар, саамов Кольского полуострова, коренных сибирских народов, о которых у СМИ есть отдельный проект с такой справкой:

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ИНОСТРАННЫМ СМИ «РАДИО СВОБОДА», ВКЛЮЧЕННЫМ В РЕЕСТР ИНОСТРАННЫХ АГЕНТОВ

«В российской и советской историографии долгое время бытовал колонизаторский миф о «мирном присоединении Сибири», хотя даже краткое знакомство с историей 17-18 веков показывает, что все было гораздо сложнее, отдельные сибирские народы оказывали вооруженное сопротивление русским — не менее долгое и ожесточенное, чем на Кавказе».

Федеральное агентство новостей /

«Сопротивление русским» и кавказский сепаратизм у иноганетов на особом счету: когда-то эти издания изо всех сил поддерживали «независимую Ичкерию» — вплоть до обвинений российских властей в убийстве заложников во время терактов против гражданского населения, а теперь освещают мероприятия «гражданского общества Ичкерии в изгнании» с участием лидера боевиков Ахмеда Закаева, проживающего в Европе.

При этом издания-иноагенты стараются политизировать конфликты представителей коренных народов с властью не только на Кавказе или в Сибири, а по всей России. Правда, нередко оказывается, что противоречия лежали в другой плоскости. Например, так произошло в ситуации с протестами вокруг шихана Куштау в Башкирии: изначально тревогу подняли экологи, которые хотели не допустить превращения уникального природного объекта в сырье для «Башкирской содовой компании», потом вспомнили о сакральном значении горы для башкирского народа, и к движению подключились националисты. Тем не менее решающую роль в разрешении конфликта сыграла все-таки Москва: топ-менеджеры БСК отказались от разработок после переговоров.

Но интересно, что право на сепарацию и самоопределение по культурно-этническому принципу на постсоветском пространстве американские СМИ признают только за народами и территориями, входящими в РФ. Отделившиеся от Украины после майдана ДНР и ЛНР в риторике журналистов изданий — искусственные образования, получившие поддержку Кремля, как и Южная Осетия, сепарировавшаяся от Грузии. По поводу Крыма и его граждан, выбравших будущее в составе России, можно отдельно даже не упоминать: русского Крыма для СМИ Конгресса США не существует, есть «временно аннексированная территория», где «угнетают» коренные народы, особенно татар.

После выхода «Гардарики» в 2020 году патриотически настроенные публицисты отмечали, что Ходорковский не скрывает готовность децентрализировать Россию даже насильственно — вопреки желанию проживающих в ней народов. Если вспомнить, что пишет об этом человек, действительно имеющий богатство, влияние и возможность контактировать с международными структурами, становится страшно, а не смешно.

Учитывая, что он поддерживал и продолжает поддерживать многих гостей «Форума свободной России», открыто озвучивших согласие с подобными планами, и демократических журналистов, пишущих в том числе для СМИ-иноагентов, обращение депутата в Генпрокуратуру выглядит совершенно оправданным и внушает надежду, что паразитирующие на идеях, сеющие раздор в российском обществе по региональному и национальному признаку организации и личности не будут дальше делать это безнаказанно.

1 СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.