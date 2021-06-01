Черчесов заявил, что сборная России постарается «нейтрализовать» Левандовски

Вроцлав, 1 июня. Главный тренер сборной России по футболу рассказал, как игроки национальной команды будут противостоять Роберту Левандовски в товарищеском матче с Польшей.

Игрокам сборной России предстоит обратить «пристальное внимание» на обладателя «Золотой бутсы» в контрольной игре с поляками, заявил в ходе предматчевой пресс-конференции Станислав Черчесов. По словам наставника национальной команды, его подопечные постараются «нейтрализовать» Левандовски. Черчесов, как пишет RT, отметил, что присутствовавший на пресс-конференции Рифат Жемалетдинов уже играл против лучшего бомбардира в истории сборной Польши в матчах Лиги чемпионов.

Матч во Вроцлаве пройдет 1 июня и начнется в 21:45 по московскому времени. Игру сборных России и Польши обслужит бригада арбитров во главе с итальянцем Гуидой.

Ранее Станислав Черчесов заявил, что окончательный состав сборной России на Евро-2020 будет объявлен после матча с Польшей. В заявку команды попадут 26 игроков.