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новостей
14:23
Политика
Маас: НАТО готова к диалогу с Россией, но ключ к улучшению отношений находится в Москве
14:22
Политика
Путин поздравил россиян с Международным днем защиты детей
14:22
Происшествия
Признанный в Петербурге виновным во взяточничестве экс-таможенник избежал тюрьмы
14:22
Армия
Шойгу: свыше 500 единиц техники передано в войска ПВО-ПРО за пять лет
14:21
Происшествия
Адвокат Пивоварова рассказал об уголовной ответственности для нежелательных организаций
14:18
Происшествия
Служебная собака покусала кинолога в Петербурге
14:17
Спорт
Дания отказалась пускать российских болельщиков на матч Евро-2020 в Копенгагене
14:16
Общество
Названы победители премии Glamour Influencers Awards 2021
14:15
Политика
Во Франции выступили против проведения матчей чемпионата Европы в Петербурге
14:14
Политика
Минск и Москва планируют завершить согласование программ по интеграции до конца лета
14:13
Общество
Беглов рассказал о планах по строительству соцобъектов для детей в Петербурге
14:13
Общество
Путин назвал многодетные семьи основой будущего России
14:11
Армия
Шойгу: летчики ВКС РФ получат дополнительную нагрузку в летнем периоде обучения
14:10
Экономика
Центробанк РФ понизил курс доллара на 2 июня
14:09
Шоу-бизнес
Тимати рассказал о достоинствах победительницы «Холостяка» Екатерины Сафаровой
14:09
Общество
Путин оценил эпидемиологическую обстановку в России
14:08
Армия
Глава МИД ФРГ: поставки оружия на Украину не помогут решить конфликт в Донбассе
14:07
Армия
Шойгу рассказал о деталях проведения белорусско-российских учений «Запад-2021»
14:06
Происшествия
СК подтвердил возбуждение уголовного дела против Пивоварова
14:05
Экономика
Жители некоторых городов России начали скупать крымскую недвижимость
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Черчесов заявил, что сборная России постарается «нейтрализовать» Левандовски

Спорт
Черчесов заявил, что сборная России постарается «нейтрализовать» Левандовски
cherchesov.com  /  СТАНИСЛАВ ЧЕРЧЕСОВ официальный сайт

Вроцлав, 1 июня. Главный тренер сборной России по футболу рассказал, как игроки национальной команды будут противостоять Роберту Левандовски в товарищеском матче с Польшей.

Игрокам сборной России предстоит обратить «пристальное внимание» на обладателя «Золотой бутсы» в контрольной игре с поляками, заявил в ходе предматчевой пресс-конференции Станислав Черчесов. По словам наставника национальной команды, его подопечные постараются «нейтрализовать» Левандовски. Черчесов, как пишет RT, отметил, что присутствовавший на пресс-конференции Рифат Жемалетдинов уже играл против лучшего бомбардира в истории сборной Польши в матчах Лиги чемпионов.

Матч во Вроцлаве пройдет 1 июня и начнется в 21:45 по московскому времени. Игру сборных России и Польши обслужит бригада арбитров во главе с итальянцем Гуидой.

Ранее Станислав Черчесов заявил, что окончательный состав сборной России на Евро-2020 будет объявлен после матча с Польшей. В заявку команды попадут 26 игроков.

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Все новости / Спорт / Черчесов заявил, что сборная России постарается «нейтрализовать» Левандовски
черчесов сборная россии евро-2020 левандовски
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