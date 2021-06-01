Адвокат просит оправдать обвиняемого спасателя по делу о пожаре в «Зимней вишне»

Кемерово, 1 июня. Пожарного Сергея Генина обвиняют в халатности по уголовному делу о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня». Защита просит суд оправдать своего подзащитного.

По мнению адвоката, действия Генина, на тот момент главы звена газодымозащитной службы (ГЗДС), были направлены на поиск и спасение людей.

Следствие обвиняет Генина в том, что он не организовал спасение 37 погибших человек из кинозала на четвертом этаже ТРЦ. Однако у спасателя были объективные причины, по которым он не мог этого сделать, в том числе сильное задымление и быстрое распространение дыма и огня. Гособвинение ранее попросило назначить Генину наказание в виде пяти лет в колонии общего режима.

Накануне руководство кемеровского торгового центра «Зимняя вишня» частично признало вину по делу о пожаре 2018 года, сообщал ФАН.