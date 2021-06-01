Лукашенко подтвердил, что дело Сапеги будут расследовать в Белоруссии

Минск, 1 июня. Вести уголовное дело против россиянки Софии Сапеги будут белорусские следователи. Заявление сделал президент республики Александр Лукашенко.

Глава государства подчеркнул, что у консулов не будет проблем с доступом к фигурантке. Минск в этом плане придерживается международных норм. Лукашенко добавил, что касательно россиянки он говорил с президентом Владимиром Путиным.

Сапега была задержана в минском аэропорту вместе с основателем Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем, чей ресурс считается в Белоруссии экстремистским. Следователи предъявили россиянке обвинение в разжигании розни, сообщал ФАН.