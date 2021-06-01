Аналитики рассказали, как встреча Путина и Байдена повлияет на курс рубля

Динамика рубля будет зависеть от переговоров Владимира Путина и Джо Байдена, укрепления цен на нефть и повышения процентной ставки ЦБ. Об этом рассказали аналитики ФБА «Экономика сегодня». Подробнее — в материале ФАН.

Как рассказали эксперты, вчера нефть показала незначительное укрепление, продолжив тенденцию прошлой недели. Цена на черное золото марки Brent с отметки 68,70 повысилась до 69,70 доллара за баррель.

«Сегодня же в течение утренних торгов она преодолела отметку 70 долларов за баррель и торгуется примерно 70,75, вплотную подбираясь к 71», — отмечают эксперты.

Аналитики подчеркивают, что поддерживающим фактором прежде всего является затягивание переговоров по иранской ядерной сделке.

«Переговоры ведутся, но пока никакой конкретики, никаких договоренностей нет. Остаются вопросы и проблемы, которые так и не нашли решения. Ситуация серьезно затягивается, и уже участники рынка не совсем понимают, будет ли вообще достигнута договоренность, в какие сроки, на каких условиях. Санкции, которые потенциально могли бы быть сняты со стороны США, остаются. Это для нефти остается позитивным фактором», — объяснили они.

Кроме того, эксперты отметили, что сейчас серьезную поддержку нефти оказывает и вчерашний прогноз технического комитета ОПЕК.

«По этому прогнозу уже к концу июля мировые запасы нефти снизятся ниже своего среднего значения за пять лет. Потребление нефти идет достаточно высокими темпами, поэтому мировые запасы снизятся до достаточно низкого уровня. Помимо этого, они прогнозируют, что к концу года дефицит черного золота может составить уже не 1,2, а 1,4 млн баррелей в сутки. Даже в случае снятия санкций с Ирана из-за того, что страны ОПЕК значительно сократили добычу нефти, может произойти сильный скачок цен на нефть», — подчеркивают они.

ФБА «Экономика сегодня» /

Кроме того, аналитики отметили и активное восстановление европейской и американской экономик.

«Вчера в Америке был выходной, рынки вели себя спокойно. К тому же там начался автомобильный сезон, поэтому в воскресенье у них был отмечен рост спроса на бензин на 9,6% по сравнению со средним значением за последний месяц. Очень позитивная статистика пришла и от авиакомпаний. В пятницу было зарегистрировано 1,96 млн пассажиров — максимальное значение с марта прошлого года. Это говорит о том, что потребление керосина и авиатоплива тоже растет. Все это хорошо будет сказываться на рынке нефти», — сказали эксперты.

Аналитики считают, что восходящая тенденция, начавшаяся на прошлой неделе на рынке нефти, будет продолжаться.

«Пока что главным ориентиром выступает отметка 71,36 долларов за баррель. Это максимум текущего года. В случае преодоления этой отметки цена на нефть может двинуться дальше», — пояснили они.

Также эксперты отмечают и незначительный рост драгоценных металлов.

«Золото в ходе вчерашних торгов незначительно укрепилось — с отметки 1905 до уровня 1913. Сегодня в ходе утренних торгов оно продолжило рост. Тенденция с начала апреля продолжает оставаться сильной, продолжает расти», — заявили они.

По мнению аналитиков, поддержку роста цен на золото оказывает снижение курса доллара на мировом рынке.

«Это продолжает позитивно сказываться на драгоценном металле. Пока что все факторы, которые стали причиной падения доллара, продолжают оставаться актуальными», — пояснили эксперты.

ФБА «Экономика сегодня» /

Что касается рубля, то он находится в достаточно узком ценовом календаре. Со слов аналитиков, продолжается планомерная динамика на укрепление.

«Рубль пытается по чуть-чуть укрепляться. Волатильность очень низкая. Здесь поддержку оказывают высокая цена на нефть, ожидание встречи президентов России и США — Путина и Байдена, а также то, что на ближайшем заседании 11 июня ЦБ поднимет процентную ставку», — подчеркнули они.

Негативным фактором для дальнейшего укрепления рубля выступает то, что американская и российская стороны в преддверии встречи Путина и Байдена не могут прийти к взаимному соглашению.

«Страны имеют разные позиции. Это может привести к тому, что на встрече стороны не будут обсуждать никаких значимых вопросов, поэтому конкретных договоренностей достигнуто не будет. Встреча не приведет к перезагрузке отношений и ничем конструктивным не окончится. Все это окажет влияние на ухудшение геополитической обстановки для России. Пока курс рубля находится в балансе, потому что значимых событий не происходит. Диапазон 73-74 продолжает быть актуальным. Конкретика по встрече президентов может как-то определить дальнейшую динамику курса. Кроме того, динамика доллара на глобальном рынке тоже будет определять, куда мы двинемся», — заключили аналитики.

Федеральное агентство новостей /

Ранее аналитики рассказали, когда нефть переступит отметку в 71 доллар за баррель. Черное золото уже в ближайшее время может достигнуть отметки в 70–71 доллар за баррель, хотя сдерживающие факторы никуда не пропали.