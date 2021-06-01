Лукашенко обсуждал с Путиным вопросы по сближению с Россией

Минск, 1 июня. Лидеры Белоруссии и России проговорили различные возможности в направлении укрепления сотрудничества.

Владимир Путин и Александр Лукашенко провели дискуссию по межгосударственному сотрудничеству. Глава Белоруссии отметил, что во время обсуждений не поднимались вопросы о передаче суверенитета республики.

Лукашенко подчеркнул, что в центре внимания были конкретные вопросы по сближению с Москвой.

Также стало известно, что Минск совместно с Кремлем разработают специальный механизм, призванный дать отпор санкциям, которые инициируются из-за рубежа.