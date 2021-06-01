Россияне высмеяли главу МИД Чехии за слова о списке недружественных стран РФ

Москва, 1 июня. Россияне прокомментировали призыв главы МИД Чехии исключить ее из «черного списка» недружественных стран РФ.

Заявление главы МИД Чехии Якуба Кулганека о том, что РФ нарушила Венскую конвенцию о дипломатических отношениях, когда создала список, в котором указала недружественные государства, вызвало бурную реакцию пользователей Сети. Дипломат призвал вычеркнуть из указанного списка Чехию.

В Сети негативно отреагировали на эти слова. Один из россиян отметил, что подобное «возвращение» нужно еще заслужить и предложил чехам заняться этим.

Пользователь Атамбиев подчеркнул, что жителям Чехии нужно как можно меньше «валять дурака» и вместо этого принести свои извинения за обвинения, а также нести за них ответственность.

Читатель с ником Валера Иванов назвал Чехию «американским холуем» и подчеркнул, что отношения России с этой страной никак не влияют на общее положение РФ на политической арене, потому что Чехия самостоятельно без помощи Запада не решает даже собственные вопросы внутри страны.

Также пользователи подобные желания Чехии назвали недостижимыми и подчеркнули, что «мечтать не вредно».

Федеральное агентство новостей сообщало, что чешский депутат Вацлав Снопек пояснил, что последовательная Прага не хочет портить отношения с Москвой, однако цепочка анти-российских действий Запада этому препятствует.