Новая Стратегия нацбезопасности России провозгласила идеологию сбережения народа

Россия будет подходить более последовательно и жестко к обеспечению своей национальной безопасности. В новой редакции Стратегии национальной безопасности РФ содержатся отсылки к экстерриториальному характеру защиты народов России, в том числе разделенного русского народа. Вместе с тем, это не экспансионистская модель, а скорее план мобилизации, нацеленный на сохранение у России здесь и сейчас самого важного, что позволит ей создать свое суверенное будущее.

К таким выводам пришел обозреватель ФАН, проанализировавший обновленную Стратегию нацбезопасности, о которой рассказал секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Федеральное агентство новостей /

Стратегия в новой редакции

В феврале 2021 года Совет безопасности РФ по поручению главы государства подготовил новую редакцию Стратегии национальной безопасности страны — базового документа по планированию развития системы обеспечения национальной безопасности Российской Федерации. Предыдущая редакция этого документа была принята указом президента Владимира Путина в последний день 2015 года.

24 мая секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев встретился в Женеве с помощником президента США по национальной безопасности Джейкобом Салливаном. На следующий день в Москве состоялся раунд российско-китайских консультаций по вопросам стратегической безопасности. Их провели Николай Патрушев и член политбюро ЦК Компартии Китая, глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи.

Рабочие встречи в Женеве и Москве прошли с минимальным промежутком и имели конфиденциальный характер. После завершения российско-китайских консультаций, 25 мая с высоким китайским гостем по телефону переговорил президент Путин.

Можно предположить, что результаты этих майских контактов позволили Москве закончить корректировку новой редакции Стратегии национальной безопасности. 28 мая Путин предложил постоянным членам Совбеза РФ обсудить обновленный документ. А 31 мая российские СМИ опубликовали интервью секретаря Совбеза Николая Патрушева, в котором тот озвучил некоторые особенности новой редакции стратегии.

Федеральное агентство новостей /

Фундамент — сбережение народа

Отметим, что обновление стратегии официально носило не экстренный, а плановый характер. В основу документа были положены тезисы послания президента России к Федеральному собранию.

В новой редакции стратегии впервые высшим приоритетом государства названо сбережение народа России. Это заметно меняет угол зрения, под которым обычно рассматривались государственные цели и задачи, а также роль России на мировой арене. Проще говоря, теперь зона действия Стратегии нацбезопасности РФ заметно расширяется и выходит за пределы государственных границ нашей страны.

Подчеркнем: сбережение народа России становится фундаментом новой стратегической позиции страны в мире, где против нашего государства развязана новая холодная война. Последнее обстоятельство выявило необходимость формирования нового стратегического национального приоритета в виде достижения технологического превосходства и сохранения исторической памяти. То и другое нацелено на защиту и продвижение истинной картины прошлого, а вместе с ним — настоящего и будущего страны.

В новой редакции Стратегии нацбезопасности РФ впервые было объявлено о важности создания глобальной идеологической картины, одинаково эффективно отвечающей на вызовы внешние и внутренние.

В документ также был введен еще один новый стратегический национальный приоритет — информационная безопасность, нацеленная на достижение устойчивости всей электронной системы управления данными, и предотвращение использования информационных и социальных сетей в деструктивных целях. Его реализация должна обеспечить суверенитет России в информационном пространстве, в которое все глубже уходят такие сферы деятельности, как коммуникации, управление стратегическими отраслями и финансовым сектором.

Системной компонентой обновленной стратегии стало утверждение правомерности принятия симметричных и асимметричных мер для пресечения и, что важно, — предотвращения недружественных действий, представляющих угрозу суверенитету и территориальной целостности Российской Федерации. Чтобы правильно понять смысл этого положения, следует вспомнить слова президента РФ, произнесенные на концерте по случаю семилетия воссоединения Крыма с Россией.

«Но мы никогда не согласимся только с одним: чтобы кто-то позволил себе использовать щедрые подарки России для нанесения ущерба самой Российской Федерации. Надеюсь, это будет услышано», — сказал Владимир Путин.

Таким образом, глава государства дал понять, что границы бывших республик СССР легитимны для России лишь до момента начала недружественных действий со стороны этих республик. А после — «сами напросились» и «кто не спрятался — я не виноват».

Становится ясно, что Россия более не намерена мириться с откровенно русофобской политикой в отношении русскоязычного населения, русского языка и православной церкви, реализуемой рядом бывших республик Советского Союза. Москва отныне готова отвечать на недружественные действия, и это задает кардинально новые перспективы изменяющегося мира. Путинское «но мы никогда не согласимся…» и последующее закрепление этого тезиса в новой редакции Стратегии нацбезопасности означают, что впервые с советских времен Россия озвучила собственную идеологию развития.

Федеральное агентство новостей /

Мобилизационная трансформация

В целом, в обновленной стратегии подход России к обеспечению нацбезопасности стал более последовательным и жестким. Руководство государства считает, что будущее страны зависит в первую очередь от развития экономики, от многочисленного, квалифицированного и культурно однородного населения, создающего высокую добавочную стоимость, а также от расширения внутреннего рынка, создающего необходимую технологическую и экономическую автаркию. Все это сформировало новый курс на сохранение и развитие народа России как главной ценности государства, что и было закреплено в стратегии.

При этом кроме экономических и социальных шагов сбережению народа должен способствовать и комплекс мер силового характера — сохранение ядерной триады и развитие традиционных видов вооружений. В Кремле очень серьезно рассматривают угрозы, исходящие с западного оперативного направления, что побуждает Москву заниматься интенсивным военно-техническим строительством, созданием новых видов вооружений и развертыванием на западных рубежах новых соединений ВС РФ.

В качестве иллюстрации последнего можно вспомнить недавнее заявление министра обороны Сергея Шойгу о том, что Россия создаст в Западном военном округе около 20 новых соединений и частей для адекватного противостояния НАТО.

Отдельно в документе поставлена задача по сохранению контроля над ключевыми регионами, обеспечивающими стратегическую безопасность страны, — это Арктическая зона и Черноморский бассейн. Эти направления сохраняют свой приоритет в военно-техническом развитии РФ.

Можно сказать, что новая Стратегия нацбезопасности — это яркая иллюстрация мобилизационной трансформации России, с защитой интересов страны вплоть до силовых методов принуждения. В целом наша страна переходит к активному сосредоточению по периметру границ и в рамках зон своих стратегических интересов, куда входят энергетические и прочие запасы и глобальные транзитные пути. Этим замыкается внутренний контур обновленной Стратегии нацбезопасности страны.

Федеральное агентство новостей /

Внешний контур

Внешний контур стратегии стал производной от курса «глобальной стабильности» новой администрации Белого дома, а также следствием укрепления стратегического партнерства России с Китаем.

Новый курс Соединенных Штатов, озвученный президентом Джо Байденом, состоит в создании или, точнее, в возврате к глобальному миру финансов и технологий под эгидой США. В обновленном Pax Americana у России не будет никаких субъектных прав, да и к растущему влиянию КНР он относится весьма враждебно. Такая диспозиция логично подталкивает Москву ко все более тесному партнерству с Пекином.

В то же время на фоне столкновения глобальных конкурентных моделей США и КНР Россия стремится занять индивидуальную независимую позицию, что также находит свое отражение в новой редакции Стратегии нацбезопасности РФ.

Очевидно, что в этом документе Россия обозначает красные линии и горизонт действий, которые в необходимых деталях будут озвучены президентом России президенту США на грядущем российско-американском саммите. Если суммировать, то Стратегия нацбезопасности РФ заявляет об укреплении независимости и политической позиции нашей страны, а также, вопреки западным установкам, выдвигает новую ценностную модель, декларирующую идею сохранения великого, но разделенного после 1991 года народа, имеющего многовековую историю и культуру.

Новая редакция стратегии за короткий срок вобрала в себя ответы на самые актуальные вызовы, стоящие перед нашей страной. Несмотря на глубоко внутренний характер документа, в нем подчеркивается необходимость экстерриториального характера защиты русского народа, что дает новое видение ситуации как в Донбассе, так и в других замороженных локальных конфликтах. Любая опасность русскому народу в любой из плоскостей: идеологической, военно-политической, гражданской или гуманитарной — впредь будет рассматриваться как вызов суверенитету самой России. По сути, Россия берет под защиту весь русский народ, где бы он ни проживал.

Вместе с тем, это не экспансионистская модель. Это стратегия мобилизации, нацеленная на сохранение здесь и сейчас самого важного, что позволит России создать свое суверенное будущее.