Песков заявил о важности праймериз ЕР для политической конкуренции в стране

Москва, 1 июня. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков считает проведение праймериз партии «Единая Россия» признаком политической ответственности этой партии.

Об этом Песков заявил в ходе очередного брифинга для представителей СМИ.

«Это единственная партия, которая так широко практикует праймериз, это является, безусловно, платформой для добротной, здоровой политической конкуренции», — отметил Песков.

По его мнению, проведение праймериз способствует укреплению политических позиций "Единой России" как на федеральном, так и на региональном уровнях власти.

Ранее Песков сообщил, что в Кремле глубоко анализируют повестку будущих российско-американских переговоров на высшем уровне.