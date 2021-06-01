25 июня отмечается День моряка, или День мореплавателя. Этот день посвящен морякам торгового флота как дань вкладу в развитие мировой экономики и международной торговли.

Из истории мореплавания

В древности люди плавали только у берегов. Даже переезд с острова на остров они осуществляли, если видели землю. По-настоящему история мореплавания началась с финикийцев. Они плавали в Красном море, заходили в Атлантику и, возможно, дошли до Балтики. Древние греки тоже активно осваивали море. Александр Македонский снарядил целый флот под командованием своего друга Неарха. Флот состоял из порядка 800 кораблей, полностью оснащенных всем необходимым для дальнего плавания.

В Средние века мореплавание развивалось на севере. Плавали норманны, открывшие Исландию и Гренландию, викинги — морские разбойники, наводившие ужас. В это же время в Индийском океане хозяевами были арабские купцы. Они строили из кокосовых пальм легкие корабли с плоским дном.

Мореплавание и, соответственно, торговля были развиты и в Азии. По некоторым сведениям, малайские мореплаватели достигали даже берегов Австралии.

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Великие географические открытия

Особый период в истории мореплавания — Великие географические открытия. Планы переходов через Атлантику возникли еще в XIII веке. Развитие экономики и торговли требовало новой и достоверной информации о других континентах. Из школьных учебников мы знаем, что первопроходцами стали португальцы и испанцы, однако это не совсем верно. Экспедициям Христофора Колумба и Васко да Гаммы предшествовало создание в начале XV века китайским императором Чжу Ди большого флота, состоявшего из традиционных парусных кораблей — джонок. На них китайские моряки ходили в Аравию, Индию, Восточную Африку.

В середине XV века португальцы начали осваивать Атлантический океан, для чего использовали каравеллы — небольшие парусные суда, способные совершать плавания на дальние расстояния.

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Великие мореплаватели

Христофор Колумб, Америго Веспуччи, Васка да Гамма каждый в свое время организовывали не один поход в поисках новых земель для развития торговли. Четырежды плавал Колумб в Америку, думая, что нашел Вест-Индию. Его дело продолжил флорентиец Америго Веспуччи, который понял, что его предшественник открыл вовсе не Индию, а Новый Свет. Возможно, именно в его честь новые земли и назвали Америкой. А первым моряком, попавшим в Индию морским путем, стал Васко да Гамма в 1498 году.

С открытием верного пути в Америку и Индию, а также развитием в области кораблестроения и навигации, морская торговля стала развиваться все активнее. С появлением новых приборов для мореплавания существенно повысилась его безопасность.

Что дальше

Изобретение гребного винта, парохода, радио, появление железно-деревянных судов постепенно вытеснило парус. Появились и первые профессиональные международные организации. В 1948 году в Женеве ООН объявило о создании Международной морской организации (ИМО). Ее задачами стали безопасность человека в море, регламентация морских перевозок, забота об окружающей среде, создание надежных систем связи при бедствии.

В 2010 году было принято решение об учреждении праздника — День моряка. Каждый год 25 июня чествуют всех, кто задействован в морских перевозках.

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Как проходит праздник

В этот день проводятся торжественные мероприятия, концерты для всех, кто связал жизнь с морской стихией. Кроме этого, проводятся образовательные мероприятия, лекции и дни открытых дверей в учебных заведениях. Желающим рассказывают об особенностях работы моряков и истории мореплавания.

День моряка — это также и повод поговорить о проблемах, которые существуют по сей день и требуют решения. Условия жизни моряков, безопасность морских переходов и, конечно, пиратство — все это важные темы, решить которые и призвана ИМО.

В 2021 году, как и в прошлом, праздник будет посвящен проблемам моряков во время пандемии, а также будущему торгового флота как ключевой отрасли экономики.