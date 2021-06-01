Дагестанские мужчины чаще стали обращаться к психологам с паническими атаками

Махачкала, 1 июня. Мужчины в Дагестане все чаще стали обращаться к психологам с проблемами панических атак. Это может быть вызвано как перенесенным COVID-19, так и давлением общества, считает семейный психолог Джамиля Ахмедова.

«Мужчины в Дагестане уже ходят к психологам, у нас очень много грамотных, продвинутых мужчин, которые занимаются саморазвитием. Поэтому они не брезгают походами к психологу», — рассказала она в эфире телеканала РГВК «Дагестан».

По словам Ахмедовой, в большинстве случаев дагестанских мужчин заботят панические атаки. Психолог полагает, что это может быть вызвано моральным давлением или последствиями перенесенной коронавирусной инфекции.

«Я сама не принимаю мужчин, но всегда направляю их к коллегам, к своему собственному психологу. Она делится, что чаще всего у наших мужчин проблема с паническими атаками. Я думаю, что это последствия COVID-19. Если исключить этот фактор, то это также может быть связано с тем, что мужчина вынужден проживать ту жизнь, которую он не хочет проживать на самом деле. На него давит общество, давят традиции, а мужчины, как правило, сложнее переносят это давление», — сказала Ахмедова.

Ранее ФАН сообщал, что по итогам 2020 года в Дагестане зарегистрировано 23 убийства, произошедших на семейно-бытовой почве. Рост числа таких преступлений отмечается не только в Махачкале, но и в ряде районов республики.