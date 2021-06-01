Транспортный прокурор контролирует дело о сбитом ребенке в Челябинской области

Челябинск, 1 июня. Смерть мальчика недалеко от железнодорожной станции Бишкиль стала основанием для проверки надзорного органа. На место выехал сотрудник ведомства.

Следствие и проверочные мероприятия взял под контроль Уральский транспортный прокурор.

По предварительным данным, ребенок ночью оказался в районе железной дороги. Малыша задел неустановленный пока поезд. Ребенок скончался от тяжелых травм. Следователи возбудили уголовное дело по статье о несоблюдении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, что повлекло гибель ребенка, сообщал ФАН.

Прокуратура сейчас выясняет степень соблюдения сотрудниками РЖД требований закона, устанавливается техническое состояние участка транспортной инфраструктуры.