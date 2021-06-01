Песков переадресовал вопрос о «сигналах» для США к МИД России

Москва, 1 июня. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что вопрос о «некомфортных сигналах» для США должны комментировать представители МИД РФ.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков ранее заявил, что ряд сигналов, которые Москва озвучит Вашингтону в ближайшие дни, будут неприятными и некомфортными. Журналисты на встрече с Песковым попросили его уточнить, о каких сигналах идет речь.

«Это вам нужно в МИД спрашивать и у Рябкова. Нужно в данном случае обращаться в МИД с этим заявлением», — сказал пресс-секретарь.

Президент США Джо Байден в конце мая сообщил, что хочет обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным тему прав человека. По словам Рябкова, повестка двух стран сильно отличается, но в Москве всегда готовы к диалогу. Однако в Вашингтоне ответной готовности нет, подытожил высокопоставленный дипломат.