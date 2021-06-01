В Кремле заявили об анализе внешней политики перед встречей лидеров США и РФ

Москва, 1 июня. Россия проводит глубокий анализ геополитической повестки, чтобы тщательно подготовиться к встрече президентов США и РФ.

Заместитель руководителя Администрации президента РФ Дмитрий Песков рассказал журналистам о том, что в Кремле всегда занимаются подготовкой к встречам лидеров, поэтому внешнеполитические события анализируются, взвешиваются и оцениваются, чтобы ко встрече Путина и Байдена в швейцарском городе не случилось необъективной оценки партнера.

Песков озвучил процесс подготовки к таким политическим мероприятиям после того, как журналисты спросили его о рисках недооценки партнера по переговорам, как случилось в 1961 году во время дискуссий между Хрущевым и Кеннеди. Пресс-секретарь президента указал, что полный спектр внешней политики подвергается скрупулезному анализу, чтобы не происходило ни переоценки, ни недооценки.

Встреча лидеров Соединенных Штатов и Российской Федерации должна состояться в Женеве 16 июня. Предыдущий саммит между государствами проходил в 2018 году, где Дональд Трамп встречался с российским президентом.

Среди возможных тем для обсуждения — перспективы развития сотрудничества, вопросы стратегической стабильности и текущая международная повестка. Примечательно, что Байден во время Дня поминовения в США упомянул о том, что американская демократия находится в опасности.