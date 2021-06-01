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01 июня 20:28
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
20:27
Происшествия
Гудкова задержали по подозрению в причинении имущественного ущерба
20:26
Политика
Председатель Госдумы потребовал оценить причины распада Советского Союза
20:26
Шоу-бизнес
Актриса Эмбер Херд избежит наказания за дачу ложных показаний против Джонни Деппа
20:25
Спорт
Стал известен состав сборной России на товарищеский матч против Польши
20:25
Происшествия
Адвокат сообщил о задержании тети Гудкова Ирины Ермиловой
20:24
Общество
«Почему меня хотели там оставить?»: Мира Тэрада вернулась из американской тюрьмы
20:24
Политика
В Вашингтоне рассказали, для чего нужна встреча Путина и Байдена
20:22
Общество
Аэропорт Белгорода намерен принять более 500 тысяч пассажиров в 2022 году
20:19
Общество
Адвокат Пашков отозвал свой иск к ПФК «Крылья Советов»
20:18
Экономика
Совет Федерации проработал пути развития малых форматов торговли в РФ
20:18
Шоу-бизнес
Лидер «Коммунистов России» заявил, что юристы проверят клип Линдеманна на экстремизм
20:18
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Экс-депутату Гудкову присвоили статус подозреваемого
20:15
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова воссоединилась с бывшим мужем ради дня рождения их сына
20:15
Экономика
Эксперты озвучили мнение относительно стоимости биткоина летом
20:13
Общество
Российский союз туриндустрии озвучил срок возможного открытия Турции
20:13
Происшествия
Изнасилованная в Петербурге студентка лишилась денег и iPhone
20:12
Армия
Израиль запросит у США 1 млрд долларов в качестве военной помощи
20:09
Общество
«Росгосстрах» и Объединение профсоюзов России «Соцпроф» поддержат граждан РФ
20:07
Происшествия
Допрос Пивоварова в краснодарском СК окончен
20:07
Армия
Разведчики танковой армии ЗВО организовали показательные выступления в День защиты детей
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Перу стала страной с самой высокой смертностью от коронавируса

Латинская Америка
Перу стала страной с самой высокой смертностью от коронавируса
Агентство городских новостей Москва  /  Софья Сандурская

Лима, 1 июня. Перу стала страной с самой высокой смертностью от COVID-19 на душу населения в мире — 500 летальных исходов на 100 тысяч человек. Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса.

Общее количество смертей от COVID-19 в Перу увеличилось в три раза — до 180,8 тысяч случаев после пересчета правительством данного показателя. В результате этого государство вышло на первое место по смертности на душу населения. Перу является одной из южноамериканских стран, в наибольшей степени пострадавших от пандемии коронавируса, с чрезвычайно высокой загруженностью больниц и острой нехваткой медицинского кислорода.

Эксперты давно предупреждали, что правительство занижало реальное количество погибших от COVID-19. Власти страны объявили о пересчете смертей от инфекционного заболевания, что составило 69,3 тысячи случаев по состоянию на 31 мая.

Представители правительства отметили, что установление реального числа летальных исходов усложнялось недостаточным тестированием населения, из-за чего сложно было установить причину смерти. По данным Университета Джонса Хопкинса, до этого Венгрия была страной с самым высоким индексом смертности на душу населения — 300 случаев на 100 тысяч человек.

«Мы считаем своим долгом сделать эту информацию достоянием общественности», — заявила премьер-министр Виолета Бермудес во время конференции, на которой были объявлены результаты пересмотра показателей смертности.

В Латинской Америке Бразилия занимает первое место по общему количеству смертей от коронавируса: в результате пандемии умерло более 450 тысяч человек. Однако при расчете показателя на душу населения смертность в Перу превышает этот индекс в Бразилии в два раза. Показатели были пересмотрены по рекомендации перуанских и международных экспертов, теперь в них учтены избыточные случаи смерти в стране.

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Все новости / Латинская Америка / Перу стала страной с самой высокой смертностью от коронавируса
смертность перу covid-19
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