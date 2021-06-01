Перу стала страной с самой высокой смертностью от коронавируса

Лима, 1 июня. Перу стала страной с самой высокой смертностью от COVID-19 на душу населения в мире — 500 летальных исходов на 100 тысяч человек. Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса.

Общее количество смертей от COVID-19 в Перу увеличилось в три раза — до 180,8 тысяч случаев после пересчета правительством данного показателя. В результате этого государство вышло на первое место по смертности на душу населения. Перу является одной из южноамериканских стран, в наибольшей степени пострадавших от пандемии коронавируса, с чрезвычайно высокой загруженностью больниц и острой нехваткой медицинского кислорода.

Эксперты давно предупреждали, что правительство занижало реальное количество погибших от COVID-19. Власти страны объявили о пересчете смертей от инфекционного заболевания, что составило 69,3 тысячи случаев по состоянию на 31 мая.

Представители правительства отметили, что установление реального числа летальных исходов усложнялось недостаточным тестированием населения, из-за чего сложно было установить причину смерти. По данным Университета Джонса Хопкинса, до этого Венгрия была страной с самым высоким индексом смертности на душу населения — 300 случаев на 100 тысяч человек.

«Мы считаем своим долгом сделать эту информацию достоянием общественности», — заявила премьер-министр Виолета Бермудес во время конференции, на которой были объявлены результаты пересмотра показателей смертности.

В Латинской Америке Бразилия занимает первое место по общему количеству смертей от коронавируса: в результате пандемии умерло более 450 тысяч человек. Однако при расчете показателя на душу населения смертность в Перу превышает этот индекс в Бразилии в два раза. Показатели были пересмотрены по рекомендации перуанских и международных экспертов, теперь в них учтены избыточные случаи смерти в стране.