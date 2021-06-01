Песков оценил возможность проведения переговоров в «нормандском формате»

Москва, 1 июня. Президент РФ Владимир Путин обсуждал со своими коллегами из Франции и Германии возможность организации переговоров на уровне руководителей МИД в рамках «нормандского формата».

По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, Владимир Путин провел телефонные разговоры с президентами стран по вопросу организации встречи.

«И принципиально все стороны с этим согласны. Но пока дата не определена», — сказал спикер Кремля.

Французский президент Эммануэль Макрон ранее сообщил о необходимости проведения встречи по Донбассу на уровне министров. Он отметил, что не видит альтернативы «нормандскому формату».