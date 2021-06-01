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01 июня 12:56
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новостей
12:55
Происшествия
Судебные заседания по делам Соболь назначены на 7 и 8 июня
12:55
Политика
Лукашенко обсуждал с Путиным его встречу с Байденом
12:55
Политика
Песков рассказал о работе Путина над выступлением на ПМЭФ
12:55
Армия
Лукашенко опроверг сообщения о создании российских военных баз в Белоруссии
12:53
Общество
Прикамье стало лидером среди регионов РФ с наибольшим числом взяток до 10 тыс. рублей
12:52
Политика
Ереван доложил о приостановке работы трехсторонней комиссии с Москвой и Баку
12:52
Политика
Песков оценил возможность проведения переговоров в «нормандском формате»
12:51
Общество
Регистрацию пассажиров без паспорта на авиарейсы могут разрешить в России
12:51
Общество
В Москве вручили премию «Творческое открытие»
12:49
Общество
Песков объяснил, кто принимает решение о возобновлении авиасообщения с Турцией
12:49
Политика
В Кремле анонсировали встречу Путина с руководством «Единой России»
12:49
Политика
Песков: никто не будет стерилизовать повестку встречи Путина и Байдена
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12:44
Шоу-бизнес
Ида Галич отказалась снова выходить замуж после развода
12:43
Экономика
Европа не может закупить газ из-за растущей стоимость украинского транзита
12:42
Происшествия
Суд в Краснодаре 2 июня изберет меру пресечения Андрею Пивоварову
12:41
Политика
Лукашенко привозил на встречу с Путиным документы по Союзному государству и Китаю
12:39
Армия
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Кедми: Россия разнесет системы ПРО США еще до того, как они отреагируют

Армия
Кедми: Россия разнесет системы ПРО США еще до того, как они отреагируют
flickr.com  /  U.S. Department of Defense Current Photos

Москва, 1 июня. Комплексы противоракетной обороны США не смогут противостоять российскому гиперзвуковому вооружению, так как они уже серьезно устарели, считает израильский эксперт Яков Кедми.

Москве удалось существенно изменить баланс сил, создав оружие, способное уничтожать американские ракеты сразу после момента их запуска, передает «Политика сегодня» слова израильского политолога Якова Кедми, сказанные им в эфире YouTube-канала Iton TV.

«Новые ракеты «Ярс» и «Сармат», их гиперзвуковые ракеты и боеголовки, как «Авангард» — это то, чего в Соединенных Штатах нет. Это то, что Соединенные Штаты частично начинают разрабатывать», — подчеркнул эксперт.

Российский зенитно-ракетный комплекс С-500 также смещает баланс сил в сторону Москвы, так как может бороться со спутниками и гиперзвуковыми целями, отметил Кедми. По его словам, подобные системы могут быть размещены где угодно, в том числе, и на кораблях. Эксперт уточнил, что РФ получила возможность противостоять американским баллистическим ракетам как на начальном, так и на конечном участке траектории полета. США делают основную ставку на стратегическую авиацию, однако Россия может сбить любой самолет, летящий с ядерным вооружением к границам страны, добавил он.

Вашингтон намерен бороться с российскими баллистическими ракетами при помощи систем морского базирования Aegis, однако у Москвы имеются гиперзвуковые ракеты «Циркон», которые разнесут платформы ПРО еще до того, как они отреагируют, подчеркнул Кедми. По его словам, США попросту не могут защититься от подобного вооружения, которое есть у России.

Ранее подобное мнение высказал американский аналитик Джон Келлер. По его словам, российские гиперзвуковые ракеты могут молниеносно поразить любой авианосец ВМС США. Эксперт уточнил, что возможности имеющегося у России гиперзвукового оружия пугают Вашингтон.

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Все новости / Армия / Кедми: Россия разнесет системы ПРО США еще до того, как они отреагируют
россия сша гиперзвуковые ракеты кедми
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