Лукашенко опроверг сообщения о создании российских военных баз в Белоруссии

Минск, 1 июня. Москва и Минск не обсуждают вопрос создания российских военных баз на территории Белоруссии, заявил президент республики Александр Лукашенко.

Он подчеркнул, что во время переговоров с российским лидером Владимиром Путиным в Сочи данный вопрос не поднимался.

«Никаких обсуждений в плане переброски Вооруженных сил России на постоянной основе, создания каких-то баз, об этом даже речи не шло. Потому что по нашей концепции военной безопасности Союзного государства в этом пока нет никакой необходимости», — указал президент Белоруссии на совещании по вопросам белорусско-российских отношений.

При этом он отметил, что в случае резкой активизации НАТО, вплоть до возможного военного конфликта, подразделения ВС РФ в течение суток смогут быть переброшены на белорусские базы и аэродромы. Также Лукашенко добавил, что Москва передаст Минску современное вооружение.

Ранее белорусский лидер заявил, что на встрече с Путиным он продемонстрировал документы о Союзном государстве и Китае.