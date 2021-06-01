Песков: никто не будет стерилизовать повестку встречи Путина и Байдена

Москва, 1 июня. Никто не собирается стерилизовать повестку встречи президента России Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом. Об этом заявили в Кремле.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва считает важным проведение саммита Путина и Байдена. Представитель Кремля дал такой комментарий журналистам во вторник в преддверии встречи лидеров в Женеве.

Замглавы МИД России Сергей Рябков ранее рассказал о подготовке повестки дня к саммиту президентов. Дипломат подчеркнул, что российская сторона готова реагировать на любые вопросы.