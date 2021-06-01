Ида Галич отказалась снова выходить замуж после развода

Москва, 1 июня. Блогер и телеведущая Ида Галич, пережившая развод с отцом своего сына Аланом Басиевым, призналась, что не планирует вступать в брак во второй раз.

Знаменитость предложила поклонникам задать ей интересующие вопросы в Instagram Stories. Один из подписчиков уточнил у Галич, важно ли ей, чтобы ее будущий муж был богат. Однако в ответ блогер отказалась снова выходить замуж.

«У меня больше не будет мужа», — написала ведущая.

Галич отметила, что сейчас для нее в отношениях важны вовсе не деньги. По словам блогера, ее избранник может быть детским врачом или пожарным, спасающим сотни жизней, а также простым программистом, получающим удовольствие от работы. В последнем случае знаменитость будет в восторге от горящих глаз своего мужчины.

«Меня в принципе легко привести в восторг и необязательно для этого иметь все деньги мира», — подытожила Галич.

Блогер жаловалась поклонникам на проблемы со здоровьем, которые у нее возникли из-за переживаний. Ида Галич пояснила, что внезапно столкнулась с предательством близкого человека.