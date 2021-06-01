День Республики Чувашии был установлен в 1995 году указом президента республики в честь 75-летия со дня основания Чувашской АО. В этот день во всех городах и селениях Чувашии проходят массовые мероприятия и народные гуляния. Основные торжества проходят в столице Чувашии Чебоксарах и в одном из районов Чувашии. На праздник приезжает множество гостей из других регионов и ближнего зарубежья.

Немного истории

Процесс обособления чуваши начали после Февральской революции 1917 года. В регионе появилось Чувашское национальное движение за равноправное положение чувашского народа. Чуваши стали активно участвовать в общественно-политической жизни, избираться в органы местного самоуправления и продвигать идею об автономии в рамках государства. К концу 1918 года лидеры национального движения стали склоняться к идее об административно-территориальной единице. Так в 1920 году появилась Чувашская автономная область, позднее преобразованная в Чувашскую АССР. Таким образом, в 2021 году 24 июня Республика Чувашия отметит свой 101-ый день рождения.

О празднике

В 2020 году из-за карантина большинство мероприятий прошло в формате онлайн. Зато в этом году День Республики Чувашии отметят с размахом. Программа праздника включает различные спортивные соревнования и культурные мероприятия. На Красной площади Чебоксар, главной набережной и других площадках города проводятся фольклорные фестивали, праздничные концерты, всероссийские конкурсы мастеров декоративно-прикладного искусства. Отдельно торжественные мероприятия проводят у монумента Матери-Покровительнице — символа Чебоксар.

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Традиционно среди районов организуется конкурс на проведение праздника. В 2021 году, помимо Чебоксар, основной площадкой празднования станет Шумерлинский район. Важной частью подготовки к празднованию Дня Чувашской Республики станет благоустройство района, для чего руководством Чувашии были выделены специальные гранты. Будут благоустроены скверы и парки, стелы с названиями населенных пунктов. Особое внимание уделят ремонту дорог между поселениями и обновлению уличного освещения.

Гостей ждут представления и мероприятия, посвященные истории Чувашии, ее гербу и гимну. В Чебоксарах пройдут фестивали «Родники России» и «Русь мастеровая». Также организаторы объявили о проведении Чебоксарского кинофестиваля. В программе не только развлекательные мероприятия: также будет проведен экономический форум, выставка, посвященная межрегиональному сотрудничеству, предпринимательские форумы.

Сила традиций

В это же время чуваши отмечают еще один, не менее важный праздник Акатуй — весенний праздник земледелия. По традиции его отмечают по окончании весенне-полевых работ, то есть как раз в начале лета. Традицию праздника, посвященного любви к родной земле и труду, бережно передают из поколения в поколение.

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В мероприятиях будут участвовать гости со всей России и зарубежья. Поэтому не обойдется без мер предосторожности в связи с пандемией в строгом соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. Заполняемость концертных залов на 75% и отрицательный ПЦР-тест — обязательные условия для участников праздничных мероприятий.

В заключение праздника гостей ждет праздничный салют.