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01 июня 15:54
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новостей
15:51
Общество
Площадку ПМЭФ обеззаразят уникальной петербургской разработкой «холодный туман»
15:50
Спорт
Заполняемость стадиона в Петербурге на Евро-2020 может составить 50%
15:50
Происшествия
Омбудсмен настаивает на ужесточении закона после падения детей с батута в Барнауле
15:49
Общество
Глава Ростеха заявил о необходимости дать новое имя лайнеру Sukhoi Superjet
15:48
Политика
Валуев назвал беспределом отказ Дании пускать болельщиков России на Евро-2021
15:47
Общество
Новый законопроект заставит зарубежные IT-компании работать по российским правилам
15:47
Общество
Раскрыто влияние пандемии COVID–19 на устойчивость бактерий к антибиотикам
15:46
Происшествия
Избитому тверском чиновнику Ломаке не понадобилась госпитализация
15:44
Политика
Грузинские радикалы могут помочь «железному наркому» вернуться во власть
15:43
Происшествия
Россиянка заочно арестована по делу о нападении на посольство РФ
15:40
Общество
Беглов заявил о готовности стадиона в Петербурге для проведения Евро-2020
15:39
Армия
Сатановский предложил США поменять «позорные» ЗРК Patriot на С-400 для «защиты» от РФ
15:38
Спорт
Плющенко вошел в тренерский штаб сборной России на олимпийский сезон
15:38
Происшествия
Бывший глава тюменского УМВД отделался штрафом за крупную взятку
15:35
Общество
Древние жители Сибири считали лосей проводниками в загробный мир
15:35
Происшествия
Мужчина в Анапе погиб под рухнувшим с домкрата автомобилем
15:35
Общество
Журналист Придыбайло оценил закон «О просветительской деятельности»
15:34
Происшествия
Петербурженка купила поддельную копию брендовой сумки и обратилась в полицию
15:34
Общество
Житель Саранска «сбежал» из полицейской «буханки» и попал на видео
15:33
Армия
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24 июня 2021 года Республика Чувашия отмечает свой 101-ый день рождения

Общество
24 июня 2021 года Республика Чувашия отмечает свой 101-ый день рождения
ФБА «Экономика сегодня»  / 

День Республики Чувашии был установлен в 1995 году указом президента республики в честь 75-летия со дня основания Чувашской АО. В этот день во всех городах и селениях Чувашии проходят массовые мероприятия и народные гуляния. Основные торжества проходят в столице Чувашии Чебоксарах и в одном из районов Чувашии. На праздник приезжает множество гостей из других регионов и ближнего зарубежья.

Немного истории

Процесс обособления чуваши начали после Февральской революции 1917 года. В регионе появилось Чувашское национальное движение за равноправное положение чувашского народа. Чуваши стали активно участвовать в общественно-политической жизни, избираться в органы местного самоуправления и продвигать идею об автономии в рамках государства. К концу 1918 года лидеры национального движения стали склоняться к идее об административно-территориальной единице. Так в 1920 году появилась Чувашская автономная область, позднее преобразованная в Чувашскую АССР. Таким образом, в 2021 году 24 июня Республика Чувашия отметит свой 101-ый день рождения.

О празднике

В 2020 году из-за карантина большинство мероприятий прошло в формате онлайн. Зато в этом году День Республики Чувашии отметят с размахом. Программа праздника включает различные спортивные соревнования и культурные мероприятия. На Красной площади Чебоксар, главной набережной и других площадках города проводятся фольклорные фестивали, праздничные концерты, всероссийские конкурсы мастеров декоративно-прикладного искусства. Отдельно торжественные мероприятия проводят у монумента Матери-Покровительнице — символа Чебоксар.

24 июня 2021 года Республика Чувашия отмечает свой 101-ый день рождения
pixabay.com  / 

Традиционно среди районов организуется конкурс на проведение праздника. В 2021 году, помимо Чебоксар, основной площадкой празднования станет Шумерлинский район. Важной частью подготовки к празднованию Дня Чувашской Республики станет благоустройство района, для чего руководством Чувашии были выделены специальные гранты. Будут благоустроены скверы и парки, стелы с названиями населенных пунктов. Особое внимание уделят ремонту дорог между поселениями и обновлению уличного освещения.

Гостей ждут представления и мероприятия, посвященные истории Чувашии, ее гербу и гимну. В Чебоксарах пройдут фестивали «Родники России» и «Русь мастеровая». Также организаторы объявили о проведении Чебоксарского кинофестиваля. В программе не только развлекательные мероприятия: также будет проведен экономический форум, выставка, посвященная межрегиональному сотрудничеству, предпринимательские форумы.

Сила традиций

В это же время чуваши отмечают еще один, не менее важный праздник Акатуй — весенний праздник земледелия. По традиции его отмечают по окончании весенне-полевых работ, то есть как раз в начале лета. Традицию праздника, посвященного любви к родной земле и труду, бережно передают из поколения в поколение.

24 июня 2021 года Республика Чувашия отмечает свой 101-ый день рождения
pixabay.com  / 

В мероприятиях будут участвовать гости со всей России и зарубежья. Поэтому не обойдется без мер предосторожности в связи с пандемией в строгом соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. Заполняемость концертных залов на 75% и отрицательный ПЦР-тест — обязательные условия для участников праздничных мероприятий.

В заключение праздника гостей ждет праздничный салют.

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Все новости / Общество / 24 июня 2021 года Республика Чувашия отмечает свой 101-ый день рождения
праздник день города республика чувашия
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