Песков объяснил, кто принимает решение о возобновлении авиасообщения с Турцией

Москва, 1 июня. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал называть дату возобновления авиасообщения с Турцией. Решение примет оперативный штаб, подчеркнул он.

В Турцию уже организованы инспекционные поездки. С таким заявлением Дмитрий Песков выступил в рамках ежедневного брифинга с участием журналистов. Полеты в республику приостановлены из-за неблагоприятной ситуации с COVID-19 в этой стране.

Ограничения на авиаперелеты продлят и после 1 июня, сообщил источник, близкий к оперативному штабу по борьбе с коронавирусной инфекцией. Турецкие власти заинтересованы в скорейшем возобновлении авиасообщения с российским государством.