Киев, 1 июня. Мощности ГТС Украины из-за постоянно растущих тарифов транзита газа остаются невостребованными, в результате чего цены на газ в Европе достигли нового максимума.

Стоимость тысячи кубометров голубого топлива на нидерландском хабе составляет 333 доллара. Это случилось после того, как отраслевой бизнес проигнорировал аукцион, организованный украинской ГТС. Безусловно, такие цены невыгодны европейским потребителям, однако Украина отрицает свою причастность к скачкам котировок.

Эксперты считают, что цены на газ определяются не только важными индексами, но и завышенными ожиданиями анонсов и результатами открытия аукциона по дополнительным мощностям транзита. Несостоявшиеся в мае торги негативно отразились на стоимости голубого топлива для Европы, пишет агентство «Госновости».

При этом власти Украины заявляют, что «Газпром» специально не замечает предложения Киева по дополнительным мощностям. По словам главы «Оператора ГТС Украины» Сергея Макогона, российский холдинг демпингует стоимость газа.

Официальный представитель проекта Humanity Андрей Лобода ранее в беседе с ФАН отметил, что сотрудничество Москвы и Киева в энергетической сфере имеет огромный потенциал, однако оно практически не развивалось. Он напомнил, что многие проекты «Газпрома» пользуются популярностью за границей не только у бизнеса, но и у населения.