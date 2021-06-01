В Кремле анонсировали встречу Путина с руководством «Единой России»

Москва, 1 июня. Президент РФ Владимир Путин проведет 2 июня встречу с руководством «Единой России», сообщил прессе представитель Кремля Дмитрий Песков.

При этом у президента не запланированы встречи с руководством других парламентских партий кроме «Единой России», отметил Песков на встрече с журналистами.

«Да, я могу подтвердить. Действительно, встреча с руководством партии «Единая Россия» запланирована на 2 июня», — поделился Песков с прессой.

Ранее представители партии сообщили РИА Новости, что «Единая Россия» рассчитывает на переговоры с президентом в ближайшую неделю. Однако тематика и формат встречи Путина с руководством партии пока что уточняются.