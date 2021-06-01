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01 июня 12:55
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
12:53
Происшествия
Судебные заседания по делам Соболь назначены на 7 и 8 июня
12:53
Общество
Прикамье стало лидером среди регионов РФ с наибольшим числом взяток до 10 тыс. рублей
12:53
Политика
Лукашенко обсуждал с Путиным его встречу с Байденом
12:52
Политика
Ереван доложил о приостановке работы трехсторонней комиссии с Москвой и Баку
12:52
Политика
Песков оценил возможность проведения переговоров в «нормандском формате»
12:51
Общество
Регистрацию пассажиров без паспорта на авиарейсы могут разрешить в России
12:51
Общество
В Москве вручили премию «Творческое открытие»
12:50
Армия
Лукашенко опроверг сообщения о создании российских военных баз в Белоруссии
12:49
Общество
Песков объяснил, кто принимает решение о возобновлении авиасообщения с Турцией
12:49
Политика
В Кремле анонсировали встречу Путина с руководством «Единой России»
12:49
Политика
Песков: никто не будет стерилизовать повестку встречи Путина и Байдена
12:46
Общество
Камчатка вошла в топ-5 регионов по доступности дополнительного образования
12:46
Армия
Кедми: Россия разнесет системы ПРО США еще до того, как они отреагируют
12:44
Политика
Владимир Зеленский назвал «Северный поток — 2» козырной картой России
12:44
Шоу-бизнес
Ида Галич отказалась снова выходить замуж после развода
12:43
Экономика
Европа не может закупить газ из-за растущей стоимость украинского транзита
12:42
Происшествия
Суд в Краснодаре 2 июня изберет меру пресечения Андрею Пивоварову
12:41
Политика
Лукашенко привозил на встречу с Путиным документы по Союзному государству и Китаю
12:39
Армия
Зеленский рассказал о немецком вооружении, которое Киев мечтает получить
12:37
Экономика
Лукашенко договорился с Путиным о минимизации потерь белорусских НПЗ
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Камчатка вошла в топ-5 регионов по доступности дополнительного образования

Общество
Камчатка вошла в топ-5 регионов по доступности дополнительного образования
Невские Новости  /  Кирилл Конторщиков

Петропавловск-Камчатский, 1 июня. Топ-5 регионов по уровню доступности дополнительного образования обнародовала детский омбудсмен. В список вошел Камчатский край.

Также среди регионов с высоким уровнем доступности допобразования оказались Мордовия, Рязанская, Магаданская и Костромская области. В топ-5 вошел и Камчатский край.

Каждая школа России должна получить собственные спортивные клубы и театры к 2024 году, заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов в ходе заседания Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты детей.

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Все новости / Общество / Камчатка вошла в топ-5 регионов по доступности дополнительного образования
омбудсмен камчатка образование
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