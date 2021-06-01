Камчатка вошла в топ-5 регионов по доступности дополнительного образования

Петропавловск-Камчатский, 1 июня. Топ-5 регионов по уровню доступности дополнительного образования обнародовала детский омбудсмен. В список вошел Камчатский край.

Также среди регионов с высоким уровнем доступности допобразования оказались Мордовия, Рязанская, Магаданская и Костромская области. В топ-5 вошел и Камчатский край.

Каждая школа России должна получить собственные спортивные клубы и театры к 2024 году, заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов в ходе заседания Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты детей.