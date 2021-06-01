Владимир Зеленский назвал «Северный поток — 2» козырной картой России

Киев, 1 июня. Газопровод «Северный поток — 2» является козырной картой России, которую Москва якобы может использовать против Киева. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

В интервью немецким журналистам глава государства сообщил, что реализация энергетического проекта «СП-2» может привести к отключению Украины от транзита топлива на территорию Европы.

Владимир Зеленский также рассказал о вооружении Германии, которое мечтает заполучить Киев. В частности, это касается немецких автоматических винтовок.