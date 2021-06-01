Суд в Краснодаре 2 июня изберет меру пресечения Андрею Пивоварову

Краснодар, 1 июня. Подозреваемый Андрей Пивоваров 2 июня будет доставлен в Октябрьский суд Краснодара. Фигуранту изберут меру пресечения, рассказал его защитник Александр Валявский.

Бывший руководитель нежелательной в РФ организации «Открытая Россия»1 Пивоваров ранее был замечен в петербургском аэропорту Пулково.

Правоохранители возбудили дело по статье о сотрудничестве с нежелательной организацией. Поводом стал репост и комментарий в социальной сети. В публикации Пивоваров призывал пользователей поддержать проект, который инициировала нежелательная организация, сообщал ФАН.

1 Генпрокуратура признала одноименную британскую организацию нежелательной на территории РФ