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01 июня 12:54
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
12:53
Происшествия
Судебные заседания по делам Соболь назначены на 7 и 8 июня
12:53
Общество
Прикамье стало лидером среди регионов РФ с наибольшим числом взяток до 10 тыс. рублей
12:53
Политика
Лукашенко обсуждал с Путиным его встречу с Байденом
12:52
Политика
Ереван доложил о приостановке работы трехсторонней комиссии с Москвой и Баку
12:52
Политика
Песков оценил возможность проведения переговоров в «нормандском формате»
12:51
Общество
Регистрацию пассажиров без паспорта на авиарейсы могут разрешить в России
12:51
Общество
В Москве вручили премию «Творческое открытие»
12:50
Армия
Лукашенко опроверг сообщения о создании российских военных баз в Белоруссии
12:49
Общество
Песков объяснил, кто принимает решение о возобновлении авиасообщения с Турцией
12:49
Политика
В Кремле анонсировали встречу Путина с руководством «Единой России»
12:49
Политика
Песков: никто не будет стерилизовать повестку встречи Путина и Байдена
12:46
Общество
Камчатка вошла в топ-5 регионов по доступности дополнительного образования
12:46
Армия
Кедми: Россия разнесет системы ПРО США еще до того, как они отреагируют
12:44
Политика
Владимир Зеленский назвал «Северный поток — 2» козырной картой России
12:44
Шоу-бизнес
Ида Галич отказалась снова выходить замуж после развода
12:43
Экономика
Европа не может закупить газ из-за растущей стоимость украинского транзита
12:42
Происшествия
Суд в Краснодаре 2 июня изберет меру пресечения Андрею Пивоварову
12:41
Политика
Лукашенко привозил на встречу с Путиным документы по Союзному государству и Китаю
12:39
Армия
Зеленский рассказал о немецком вооружении, которое Киев мечтает получить
12:37
Экономика
Лукашенко договорился с Путиным о минимизации потерь белорусских НПЗ
Все новости

Регистрацию пассажиров без паспорта на авиарейсы могут разрешить в России

Общество
Регистрацию пассажиров без паспорта на авиарейсы могут разрешить в России
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 1 июня. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ обсуждает с аэропортами возможность регистрации пассажиров на рейсы без паспорта, сообщил министр Максут Шадаев.

Если согласие будет достигнуто, то допускать на рейсы начнут с помощью единой биометрической системы, уточнил глава Минкомсвязи РФ. Когда новая система может начать работать, неизвестно.

Шадаев неоднократно высказывался за отмену бумажных паспортов для идентификации граждан. Министр обратил внимание, что во многих странах для этого используют электронные удостоверения, ID-карты.

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Все новости / Общество / Регистрацию пассажиров без паспорта на авиарейсы могут разрешить в России
паспорт минкомсвязь рф шадаев
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