Регистрацию пассажиров без паспорта на авиарейсы могут разрешить в России

Москва, 1 июня. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ обсуждает с аэропортами возможность регистрации пассажиров на рейсы без паспорта, сообщил министр Максут Шадаев.

Если согласие будет достигнуто, то допускать на рейсы начнут с помощью единой биометрической системы, уточнил глава Минкомсвязи РФ. Когда новая система может начать работать, неизвестно.

Шадаев неоднократно высказывался за отмену бумажных паспортов для идентификации граждан. Министр обратил внимание, что во многих странах для этого используют электронные удостоверения, ID-карты.