Звезда сериала «Королек — птичка певчая» Кенан Калав отсидел за наркотики

Москва, 1 июня. Актеры Айдан Шенер и Кенан Калав после выхода сериала «Королек — птичка певчая» получили широкую известность. Как сложилась судьба главных героев картины, выяснили журналисты.

Шенер стала строить актерскую карьеру после работы модели. Выиграв в 1980 году титул «Мисс Турция», перед девушкой открылись многие двери. Шенер решила сосредоточиться на актерстве, и успех не заставил себя долго ждать — она исполнила роль Фериде в сериале «Королек — птичка певчая».

После оглушительного успеха она была уверена, что у нее будет много проектов. Но из-за отсутствия желанных ролей знаменитость столкнулась с творческим кризисом.

«В Турции фильмы снимаются, но не так много, как хотелось бы. У нас достаточно много профессиональных, интересных актеров, но они, чтобы заработать на жизнь, вынуждены участвовать в каких-то телевизионных проектах, сниматься в рекламе», — сказала артистка в разговоре с журналистами.

Фильмография у 58-летней актрисы не такая большая. Она порой появляется в кино и сериалах, играя второстепенные роли. Личная жизнь звезды тоже не сложилась: брак с футболистом Айханом Акбином распался спустя восемь лет в 1991 году.

Кенан Калав, сыгравший Кямрана, после выхода сериала проснулся знаменитым. Ему поступало множество предложений, но это продлилось недолго. В 1990 году артиста задержали с наркотиками в аэропорту Барселоны. Калав отправился в тюрьму на десять лет, но отсидел только шесть, пишет «СтарХит».

После освобождения актер занялся ресторанным бизнесом в Испании, изредка он появляется в кино. Актер счастлив в браке со второй женой, на которой женился в 2006 году.

Особой популярностью в настоящий момент пользуется сериал «Великолепный век». Турецкая картина, основанная на реальных событиях, рассказывает о времени правления султана Сулеймана I.