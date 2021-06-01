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01 июня 12:53
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
12:52
Политика
Ереван доложил о приостановке работы трехсторонней комиссии с Москвой и Баку
12:52
Политика
Песков оценил возможность проведения переговоров в «нормандском формате»
12:51
Общество
Регистрацию пассажиров без паспорта на авиарейсы могут разрешить в России
12:51
Общество
В Москве вручили премию «Творческое открытие»
12:50
Армия
Лукашенко опроверг сообщения о создании российских военных баз в Белоруссии
12:49
Общество
Песков объяснил, кто принимает решение о возобновлении авиасообщения с Турцией
12:49
Политика
В Кремле анонсировали встречу Путина с руководством «Единой России»
12:49
Политика
Песков: никто не будет стерилизовать повестку встречи Путина и Байдена
12:46
Общество
Камчатка вошла в топ-5 регионов по доступности дополнительного образования
12:46
Армия
Кедми: Россия разнесет системы ПРО США еще до того, как они отреагируют
12:44
Политика
Владимир Зеленский назвал «Северный поток — 2» козырной картой России
12:44
Шоу-бизнес
Ида Галич отказалась снова выходить замуж после развода
12:43
Экономика
Европа не может закупить газ из-за растущей стоимость украинского транзита
12:42
Происшествия
Суд в Краснодаре 2 июня изберет меру пресечения Андрею Пивоварову
12:41
Политика
Лукашенко привозил на встречу с Путиным документы по Союзному государству и Китаю
12:39
Армия
Зеленский рассказал о немецком вооружении, которое Киев мечтает получить
12:37
Экономика
Лукашенко договорился с Путиным о минимизации потерь белорусских НПЗ
12:36
Политика
Лукашенко высказался о решении некоторых стран прекратить полеты над Белоруссией
12:33
Общество
Мосгорпарк назвал категории детей, которым опасно посещать надувные аттракционы
12:32
Экономика
Белоруссия намерена импортировать российский газ в 2022 году по старой цене
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Звезда сериала «Королек — птичка певчая» Кенан Калав отсидел за наркотики

Шоу-бизнес
Звезда сериала «Королек — птичка певчая» Кенан Калав отсидел за наркотики
Кадр из сериала «Королек птичка певчая»

Москва, 1 июня. Актеры Айдан Шенер и Кенан Калав после выхода сериала «Королек — птичка певчая» получили широкую известность. Как сложилась судьба главных героев картины, выяснили журналисты.

Шенер стала строить актерскую карьеру после работы модели. Выиграв в 1980 году титул «Мисс Турция», перед девушкой открылись многие двери. Шенер решила сосредоточиться на актерстве, и успех не заставил себя долго ждать — она исполнила роль Фериде в сериале «Королек — птичка певчая».

После оглушительного успеха она была уверена, что у нее будет много проектов. Но из-за отсутствия желанных ролей знаменитость столкнулась с творческим кризисом.

«В Турции фильмы снимаются, но не так много, как хотелось бы. У нас достаточно много профессиональных, интересных актеров, но они, чтобы заработать на жизнь, вынуждены участвовать в каких-то телевизионных проектах, сниматься в рекламе», — сказала артистка в разговоре с журналистами.

Фильмография у 58-летней актрисы не такая большая. Она порой появляется в кино и сериалах, играя второстепенные роли. Личная жизнь звезды тоже не сложилась: брак с футболистом Айханом Акбином распался спустя восемь лет в 1991 году.

Кенан Калав, сыгравший Кямрана, после выхода сериала проснулся знаменитым. Ему поступало множество предложений, но это продлилось недолго. В 1990 году артиста задержали с наркотиками в аэропорту Барселоны. Калав отправился в тюрьму на десять лет, но отсидел только шесть, пишет «СтарХит».

После освобождения актер занялся ресторанным бизнесом в Испании, изредка он появляется в кино. Актер счастлив в браке со второй женой, на которой женился в 2006 году.

Особой популярностью в настоящий момент пользуется сериал «Великолепный век». Турецкая картина, основанная на реальных событиях, рассказывает о времени правления султана Сулеймана I.

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Все новости / Шоу-бизнес / Звезда сериала «Королек — птичка певчая» Кенан Калав отсидел за наркотики
королек - птичка певчая калав шенер
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