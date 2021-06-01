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01 июня 12:54
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
12:53
Происшествия
Судебные заседания по делам Соболь назначены на 7 и 8 июня
12:53
Общество
Прикамье стало лидером среди регионов РФ с наибольшим числом взяток до 10 тыс. рублей
12:53
Политика
Лукашенко обсуждал с Путиным его встречу с Байденом
12:52
Политика
Ереван доложил о приостановке работы трехсторонней комиссии с Москвой и Баку
12:52
Политика
Песков оценил возможность проведения переговоров в «нормандском формате»
12:51
Общество
Регистрацию пассажиров без паспорта на авиарейсы могут разрешить в России
12:51
Общество
В Москве вручили премию «Творческое открытие»
12:50
Армия
Лукашенко опроверг сообщения о создании российских военных баз в Белоруссии
12:49
Общество
Песков объяснил, кто принимает решение о возобновлении авиасообщения с Турцией
12:49
Политика
В Кремле анонсировали встречу Путина с руководством «Единой России»
12:49
Политика
Песков: никто не будет стерилизовать повестку встречи Путина и Байдена
12:46
Общество
Камчатка вошла в топ-5 регионов по доступности дополнительного образования
12:46
Армия
Кедми: Россия разнесет системы ПРО США еще до того, как они отреагируют
12:44
Политика
Владимир Зеленский назвал «Северный поток — 2» козырной картой России
12:44
Шоу-бизнес
Ида Галич отказалась снова выходить замуж после развода
12:43
Экономика
Европа не может закупить газ из-за растущей стоимость украинского транзита
12:42
Происшествия
Суд в Краснодаре 2 июня изберет меру пресечения Андрею Пивоварову
12:41
Политика
Лукашенко привозил на встречу с Путиным документы по Союзному государству и Китаю
12:39
Армия
Зеленский рассказал о немецком вооружении, которое Киев мечтает получить
12:37
Экономика
Лукашенко договорился с Путиным о минимизации потерь белорусских НПЗ
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Лукашенко высказался о решении некоторых стран прекратить полеты над Белоруссией

Политика
Лукашенко высказался о решении некоторых стран прекратить полеты над Белоруссией
Global Look Press  /  Kremlin Pool/Global Look Press

Минск, 1 июня. Страны, которые отказались от полетов над Белоруссией, потеряют гораздо больше Минска. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко.

Глава государства высказался о решениях Запада в авиасфере. По его словам, Белоруссия недополучит гораздо меньше, чем потеряет ряд стран, когда они будут облетать территорию республики. Лукашенко дал такой комментарий на фоне отказа некоторых государств пересекать воздушное пространство Белоруссии.

Россия возобновит железнодорожное сообщение с республикой 10 июня. Поезда будут ходить из Москвы в Полоцк и в Гомель.

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Все новости / Политика / Лукашенко высказался о решении некоторых стран прекратить полеты над Белоруссией
белоруссия лукашенко самолеты
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