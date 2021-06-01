Лукашенко высказался о решении некоторых стран прекратить полеты над Белоруссией

Минск, 1 июня. Страны, которые отказались от полетов над Белоруссией, потеряют гораздо больше Минска. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко.

Глава государства высказался о решениях Запада в авиасфере. По его словам, Белоруссия недополучит гораздо меньше, чем потеряет ряд стран, когда они будут облетать территорию республики. Лукашенко дал такой комментарий на фоне отказа некоторых государств пересекать воздушное пространство Белоруссии.

Россия возобновит железнодорожное сообщение с республикой 10 июня. Поезда будут ходить из Москвы в Полоцк и в Гомель.