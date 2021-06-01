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01 июня 12:54
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
12:53
Происшествия
Судебные заседания по делам Соболь назначены на 7 и 8 июня
12:53
Общество
Прикамье стало лидером среди регионов РФ с наибольшим числом взяток до 10 тыс. рублей
12:53
Политика
Лукашенко обсуждал с Путиным его встречу с Байденом
12:52
Политика
Ереван доложил о приостановке работы трехсторонней комиссии с Москвой и Баку
12:52
Политика
Песков оценил возможность проведения переговоров в «нормандском формате»
12:51
Общество
Регистрацию пассажиров без паспорта на авиарейсы могут разрешить в России
12:51
Общество
В Москве вручили премию «Творческое открытие»
12:50
Армия
Лукашенко опроверг сообщения о создании российских военных баз в Белоруссии
12:49
Общество
Песков объяснил, кто принимает решение о возобновлении авиасообщения с Турцией
12:49
Политика
В Кремле анонсировали встречу Путина с руководством «Единой России»
12:49
Политика
Песков: никто не будет стерилизовать повестку встречи Путина и Байдена
12:46
Общество
Камчатка вошла в топ-5 регионов по доступности дополнительного образования
12:46
Армия
Кедми: Россия разнесет системы ПРО США еще до того, как они отреагируют
12:44
Политика
Владимир Зеленский назвал «Северный поток — 2» козырной картой России
12:44
Шоу-бизнес
Ида Галич отказалась снова выходить замуж после развода
12:43
Экономика
Европа не может закупить газ из-за растущей стоимость украинского транзита
12:42
Происшествия
Суд в Краснодаре 2 июня изберет меру пресечения Андрею Пивоварову
12:41
Политика
Лукашенко привозил на встречу с Путиным документы по Союзному государству и Китаю
12:39
Армия
Зеленский рассказал о немецком вооружении, которое Киев мечтает получить
12:37
Экономика
Лукашенко договорился с Путиным о минимизации потерь белорусских НПЗ
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Омичку задержали за юмористические видео в полицейской форме

Происшествия
Омичку задержали за юмористические видео в полицейской форме
Global Look Press  /  SheldonÂ�Cooper/Keystone Press Agency

Омск, 1 июня. Житель города обратился в полицию с заявлением, что пользователь социальной сети TikTok размещает видеоролики с использованием форменного обмундирования сотрудников полиции.

Оперативники изучили указанный профиль и установили, что 24-летняяя девушка надевала форму сотрудника патрульно-постовой службы и записывала в ней видеоролики с танцами. В комментариях тиктокерша указала, что форма принадлежит ее молодому человеку.

«При допросе девушка признала вину и пояснила, что таким образом хотела набрать как можно большее количество просмотров, а историю о взаимоотношениях с полицейским придумала», – сообщили в УМВД по городу Омску.

В отношении нарушительницы заведено административное дело по статье «Незаконное ношение форменной одежды со знаками различия, символикой государственных военизированных организаций, правоохранительных или контролирующих органов». Все материалы переданы в мировой суд. Омичке грозит штраф в размере от 1 тыс. до 1,5 тыс. рублей.

Ранее ФАН сообщал об избиении мужчин, которые снимали видео для TikTok в юбках и на каблуках. Происшествие случилось на детской площадке в Петербурге.

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Все новости / Происшествия / Омичку задержали за юмористические видео в полицейской форме
штраф форма tiktok
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