Омичку задержали за юмористические видео в полицейской форме

Омск, 1 июня. Житель города обратился в полицию с заявлением, что пользователь социальной сети TikTok размещает видеоролики с использованием форменного обмундирования сотрудников полиции.

Оперативники изучили указанный профиль и установили, что 24-летняяя девушка надевала форму сотрудника патрульно-постовой службы и записывала в ней видеоролики с танцами. В комментариях тиктокерша указала, что форма принадлежит ее молодому человеку.

«При допросе девушка признала вину и пояснила, что таким образом хотела набрать как можно большее количество просмотров, а историю о взаимоотношениях с полицейским придумала», – сообщили в УМВД по городу Омску.

В отношении нарушительницы заведено административное дело по статье «Незаконное ношение форменной одежды со знаками различия, символикой государственных военизированных организаций, правоохранительных или контролирующих органов». Все материалы переданы в мировой суд. Омичке грозит штраф в размере от 1 тыс. до 1,5 тыс. рублей.

Ранее ФАН сообщал об избиении мужчин, которые снимали видео для TikTok в юбках и на каблуках. Происшествие случилось на детской площадке в Петербурге.